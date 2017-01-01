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Başkan Gültekin: "ABD yanlıştan dönmeli"



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MERSİN (İHA) - AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, YPG'ye silah verme kararı alan ABD yönetimine tepki göstererek, "Bir an önce aldıkları yanlış karardan dönmeliler" dedi.

Başkan Gültekin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede birlikte hareket ettiği ABD yönetiminin bu tutumunun oldukça yanlış bir karar olduğunu belirterek, "Hükümetimiz konuyla ilgili sert tepki vermiştir. YPG'ye ağır silahların, hatta zırhlı araçların verileceği konuşuluyor. Bir terör örgütü ile mücadele ederken başka bir terör örgütünden destek almak gelecek açısından intihardır. Washington'un bu kararını kabul etmemiz mümkün değil. NATO'da önemli bir ortağımız olan ABD'nin, Türkiye'nin PKK terör örgütü konusundaki hassasiyetini ciddiye alacağı görüşündeyiz. YPG ile PKK arasında hiçbir fark yoktur. Sadece isimleri farklıdır. Bu terör örgütlerinin eline geçecek her silah Türkiye'ye yönelik bir tehdit niteliğindedir. Rakka operasyonunda SDG içinde YPG'liler ile Arap güçlerinin ayrılması gerekmektedir. YPG'ye bugün verilecek silahların sadece ABD ve Türkiye'yi etkileyeceğini düşünmek yanlıştır. Bu, uzun vadede tüm dünyayı etkileyecektir bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

(KYM-Y)



11.05.2017 12:07:47 TSI

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