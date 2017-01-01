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Tredaş Spor U13 Erkek Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonasında



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Karaman'da düzenlenen Türkiye Yarı Finalleri Müsabakalarında dereceye giren TREDAŞ Spor U13 Takımı, 28 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında Afyonkarahisar'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Karaman Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen U13 Erkekler Türkiye Şampiyonası sona erdi. Toplamda 36 ilden 450 sporcunun yer aldığı turnuvada TREDAŞ Spor, I grubunda İstanbul Teşvikiye, İzmir Bornova Belediyesi ve Antalya Gelişim GSK ile aynı grupta yer aldı. Grubunda 2 galibiyet elde eden TREDAŞ Spor, adını Türkiye Şampiyonasına yazdırdı.

TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, turnuvanın ardından yaptığı açıklamada, TREDAŞ Spor'un tarihinde ilk defa Türkiye Şampiyonasında yer alacağını ifade ederek, bu gururu yaşatan sporcuları kutladığını söyledi. Bilgili, "Bizlere bu başarıyı kazandıran başta teknik heyetimiz olmak üzere tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Amacımız, Afyonkarahisar'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında da bölgemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Bu tür organizasyonlar, genç oyuncularımız için çok önemli. Bu yaşlarda yaşadıkları tecrübe gelecek yıllarda ufuklarını açacaktır" dedi.

(MA-MEF-Y)



11.05.2017 12:08:18 TSI

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