YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eskişehir'de 'Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü' yürüyüşü

Eskişehir'de 'Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü' yürüyüşü

- Özel Ümit Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler:

- "Sağlıklı yaşam koşullarının oluşmasına katkı sağlamayı öncelik olarak benimsiyoruz"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Dünya Sağlık örgütü tarafından her 10 Mayıs'ı 'Dünya Sağlık için Hareket Et Günü' ilan etmesi nedeni ile Odunpazarı Atatürk Mesleki ve Teknik Lisesi Müdürlüğü bir yürüyüş organize etti. Düzenlenen yürüyüş, Özel Ümit Hastanesi sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Atatürk Bulvarı başında bir araya gelen öğrenciler ve öğretmenleri ile katılımcılar Dede Korkut Parkı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Özel Ümit Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler ,yaptığı açıklamada, sağlıklı toplumların oluşmasına katkı sunmaktan onur duyduklarını dile getirdi. Özler ,"Özel Ümit Hastanesi olarak sağlıklı yaşam koşullarının oluşmasına katkı sağlamayı öncelik olarak benimsiyoruz. Bu nedenle Odunpazarı Atatürk Mesleki ve Teknik Lisesi'nin gerçekleştirdiği yürüyüşün bir farkındalık oluşturması için bir nebze de olsa katkıda bulunmak istedik. Yürüyüşe katılan gençlerimizin yaşantılarının her alanında sağlıklı olmalarını temenni ediyoruz" dedi.

Hareketsizliğe bağlı sorunlardan dolayı ölümler meydana gelmektedir

Odunpazarı Atatürk Mesleki ve Teknik Lisesi Müdürü Hüseyin Baş ise yaptığı açıklamada, teknolojinin hızla gelişmesi sonucu, hareketsizliğe bağlı sorunlardan dolayı ölümlerin meydana geldiğinin altını çizdi. Baş, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ölümler neredeyse 4'üncü sıraya çıkmıştır. Birçok hastalıkta da hareketsizlik önemli bir sebep olarak görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, 10 Mayıs'ı 'Dünya Sağlık için Hareket Et Günü' ilan etmiştir. Bizde sağlık okulu olmamız hasebi ile bugünü anlamına uygun bir şekilde değerlendirmek için yürüyüş programı gerçekleştirdik. Yürüyüşümüzün amacı, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve vatandaşlarımızın duyarlılığını arttırmaktır."

Baş, katkılarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Özel Ümit Hastanesi, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Lisesi ile Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Şube Müdürlüğüne teşekkür etti.

(MY-MET-Y)



11.05.2017 12:10:58 TSI

NNNN