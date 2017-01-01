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Üniversiteli Kızılaycılar Lice'de

- UÜ Kızılay Topluluğu'ndan "Bir kalem de sen ver" projesi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Uludağ Üniversitesi Kızılay Topluluğu, Diyarbakır-Lice Demir Çelik İlkokulu'na giderek, öğrencilere okuma ve temizlik alışkanlığının kazandırılması maksadıyla "Bir kalem de sen ver" projesini gerçekleştirdi.

Uludağ Üniversitesi Proje Atölyesi öğrencilerinin de destek verdiği faaliyette, Diyarbakır-Lice Demir Çelik İlkokulu'nun 288 öğrencisine ayakkabı, mont, giysi, spor malzemeleri, ilkyardım dolabı için sağlık malzemeleri ve çok sayıda kitap ve kırtasiyeden oluşan hediyeler verildi.

Proje, Lice Anadolu Lisesi ile devam etti. Lise son sınıf öğrencilerine Türk Kızılayı'nın çalışmaları anlatılırken, Uludağ Üniversitesi'nin fakülteleri ve bölümleri o bölümlerde okuyan gönüllü öğrenciler tarafından tanıtıldı.

Program, okulun bahçesinde sabah sporu ile başladı. Kızılay gönüllüleri, öğrencilere kendi sınıflarında hikâye kitabı okuyup oyunlar oynadılar. Her çocuğa hediye edilen ilkyardım kitabını okuyup hijyen konusunda bilgiler aktaran gönüllüler, okulun bahçesinde değişik oyunlar oynadı.

Proje kapsamında, okulun boş odalarından birini kütüphane olarak düzenlendi ve içine 2 bin kitap yerleştirdi.

(MŞ)



11.05.2017 12:11:30 TSI

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