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DİSKİ okullarda öğrencilerle buluşuyor



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün, çocuklarda suyun doğru kullanımı ve evsel atıkların bertarafı konusunda bilinç oluşturmak amacıyla başlattığı okul ziyaretleri devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün, çocuklarda suyun doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak ve evsel atıkların sağlıklı bertarafı için duyarlılık yaratmak amacıyla okullarda başlattığı eğitim çalışmalarına devam ediyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, eğitim çalışmaları kapsamında Beyaz Tebeşir İlkokulu'na misafir oldu. Öğrenciler, yetkililer ve öğretmenleri eşliğinde ilk önce DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Suyun Gözyaşları - Su Damlası Kardeşliğinin Öyküsü" adlı animasyon filmini izledi.



"Ailelerimizi uyaralım"

Ardından çocuklarla soru ve cevap şeklinde sohbet eden yetkililer, yeryüzündeki içilebilir su kaynaklarının sınırlı olduğunu söyleyerek, gelecek kuşakların ileriki yıllarda susuz kalmaması için bugünden bazı önlemler alınması gerektiğini söylediler. Yetkililer, "Sizler ailelerinizi suyun doğru kullanımı konusunda uyarabilir, yönlendirebilirsiniz. Özellikle yaz aylarında anne babalarınız bahçe sulaması yaparken, balkon yıkarken suyu daha tasarruflu kullanmalarını isteyebiliriz. Kısacası, suyu bilinçsiz kullanan anne babalarımızı uyararak geleceğimiz için suyu koruyabiliriz. Sizler de yüzünüzü yıkarken, dişlerinizi fırçalarken, duş alırken musluğu gereksiz yere açık bırakmayarak suyu koruyabilirsiniz" dediler.



"Kanal sistemlerimizi koruyalım"

Evsel atıkların bertarafı hakkında da bilgi veren yetkililer, kanalların tıkanmaması için bazı önlemler sıraladılar. Yetkililer, "Özellikle kanalizasyon sistemlerine atılan yabancı maddeler kanalizasyon sistemimize büyük zarar veriyor. Bu zararların zaman zaman arızalara yol açıyor ve bu arızalardan yine sizler etkileniyorsunuz. Atıklarımızı kanal sistemlerimize atmazsak daha sağlıklı altyapıya kavuşmuş oluruz" dedi.

Yetkililer daha sonra içinde çocuklar için hazırlanan materyaller ve malzemelerin bulunduğu sırt çantalarını çocuklara hediye etti.

(İHA-MP-Y)



11.05.2017 12:16:24 TSI

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