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GAÜN'de Bahar Şenliği davullu zurnalı kortej yürüyüşü ile start aldı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 22. Kültür Sanat ve Spor Şenliği davul-zurna eşliğinde gerçekleştirilen kortejle başladı. Şenlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Atatürk Kültür Sahnesi önünden başlayan şenlikte davul zurna eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kortejin şenlik alanına ulaşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Ali Gür ve kortejdekiler, şenlik alanında açılan stantları gezdi.

Öğrencilere hitaben konuşan Rektör Prof. Dr. Gür öğrencilere seslenerek, "Bu yıl çok çalıştınız. Gerek dersleriniz gerek Toplumsal Duyarlılık Projeleriyle yoğun çaba harcadınız. Eğlenmek, sanatsal, sportif ve bilimsel aktivitelerde hem eğlenerek hem de öğrenerek zaman geçirmek sizin de hakkınız. Şenliklerimiz bu açıdan önemli. Hem kaynaşmak, paylaşmak hem de özel olarak kabiliyetlerinizi ortaya koymak için şenlikler bizim için çok önemli" dedi.

GAÜN Aktivitelerle cıvıl cıvıl

Gaziantep Üniversitesi'nin günlerdir cıvıl cıvıl bir kampus olduğunu belirten Prof. Dr. Gür, "Bir tarafta çimlerin üzerinde oturmuş konuşan, gülüşen mutlu bir şekilde arkadaşlarıyla paylaşımda bulunan gençlerimiz, bir tarafta GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde uluslararası öğrencilerimizin festivali diğer tarafta Mavera Kongre ve Sanat Merkezimizde Gaziantep'imizin kitap fuarı. Öbür taraftan teknoloji anlamında InnoCampus Programları ve şu anda da geleneksel bahar şenliğimizin açılış törenindeyiz. İsteyen istediği şekilde ister kitaplarla hemhal olsun, ister sanatsal aktivitelerle buluşsun, ister sportif becerilerde kabiliyetlerini göstersin" şeklinde konuştu.

"Önemli olan gönül dilimiz"

Prof. Dr. Gür, amaçlarının her ülkeden öğrencinin barış ve huzur içerisinde geleceğini şekillendireceği eğitim hayatını tamamlaması olduğunu anlatan Gür, "Gerek uluslararası 107 ülkeden öğrencimiz gerekse sizler hiç fark etmez. Herkes bu üniversitede huzuru, barışı farklılıklarını da birlikte ve beraber yaşayarak öğrenecek. Allah'a çok şükür üniversitem farklılıkları zenginliğe dönüştüren bir üniversitedir. Önemli olan şu gönül dilimizdir. Gönül dilimizi hep beraber konuştukça hem Gaziantep'e huzur hem de Türkiye'ye büyük coğrafyamıza barış getirecek olan gönül elçileri sizlersiniz. O yüzden bu bahar şenliğimiz hepimiz açısından kutlu ve umutlu olsun. İnşallah bu üç günü dolu dolu geçireceksiniz. Akşamları konserlerimiz, gündüz bilimsel aktivitelerimiz, teknolojik faaliyetlerimiz olacak. İsteyen istediği yerde bulunsun. Bu kampüs canlı, 7/24 saat yaşayan bir kampus olsun istiyorum. Birbirinize zarar vermedikçe, birbirinizin fikrini tolere ettikçe şeffaf, paylaşımcı, konuşan aynı zamanda da empati kabiliyeti gelişmiş uluslararası bir öğrenci kitlesine sahibim. Size sahip olduğumuz için böylesine güzel bir kitleden dolayı umutluyum, mutluyum" diye konuştu.

Prof. Dr. Ali Gür'ün açılış konuşmasından sonra sahne alan GAÜN Kültür Müdürlüğü Halkoyunları ekibi tarafından sahnelenen yöresel halk oyunları büyük ilgi görürken, dans topluluğu öğrencileri tarafından yapılan salsa ve hip hop danslarına şenlik alanındaki öğrenciler de zaman zaman eşlik etti.

Çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Kültür Sanat ve Spor Şenliği açılış törenine Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hilmi Bayraktar ve Prof. Dr. Metin Bedir'in yanı sıra Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan ve Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Ali Eminoğlu, Burhan Akyılmaz ile çok sayıda akademik ve idari personel de katıldı.

(SD-Y)



11.05.2017 12:18:33 TSI

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