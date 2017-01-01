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Aydın'da Meslek Lisesi öğrencileri projelerini sergiledi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, TÜBİTAK Bilim Fuarında sergilendi. Okul bahçesinde düzenlenen, Ocak ayında başlayan ve 9 ayrı alanda yürütülen ve toplam 20 projenin sergilendiği bilim fuarının açılışı törenle yapıldı.

Açılışta konuşan Okul Müdürü Sami Yavuz, mesleki eğitimin pahalı bir eğitim olduğunu ve sadece devlet desteği ile değil, özel sektöründe desteğinin çok önemli olduğunu ifade etti. Yavuz, "Öğrenciler arasında proje algısı oluşturmak, üretmenin hazzını tattırmak olan TÜBİTAK Bilim Fuarı okulumuzda üçüncü kez yapılmaktadır. Meslek liseleri ülkemiz ekonomisi açısından çok büyük önem arz etmektedir. Mesleki eğitim pahalı bir eğitimdir. Gelişen teknolojiyi takip edebilmek sadece devlet kaynakları ile mümkün olmamaktadır. Mutlaka işin içine sektöründe girmesi ve ihtiyacı olan kalifiye elemanları sağlayabilmesi için mutlaka okullara destek olması gerekmektedir. Son zamanlarda devletimizin desteği ile meslek liseleri bir çok kazanım elde etmiştir. Alana geçen bütün öğrencilerimiz sigorta kapsamına alınmıştır. İşletmeye giden öğrencilerimize iş güvenliği eğitimi verilmektedir. İlçelerde meslek liselerini daha güzel hale getirmek için ilçelerde okul yönetim kurulları oluşturulmuştur. Bunlar meslek liseleri açısından küçümsenmeyecek kazanımlardır. Gezeceğiniz sergimizde bu çocuklara güven duyulduğunda imkan verildiğinde neler yapabileceklerinin küçük örneklerini göreceksiniz. Ülkemizin ilerlemesi mutlaka meslek liseleri ile olacaktır. Bu projeyi yaparken emek sarf eden tüm öğrenci ve öğretmenlerimize, madden ve manen bizlere desteklerini esirgemeyen işletme yetkililerimize teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Açılış konuşmasının ardından halk oyunu ekibinin gösterileri izlendi. Daha sonra bilim fuarının açılışı yapıldı. TÜBİTAK Bilim Fuarının açılış kurdelasını, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Okul Müdürü Sami Yavuz beraber kestiler.

Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TÜBİTAK Bilim Fuarına katılan misafirler alandaki projeleri inceleyerek, bilgi aldılar.

(OD-İK)



11.05.2017 12:20:16 TSI

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