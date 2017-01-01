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Kartepe Kadınlar Kulübüne astım semineri



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, Astım Haftası kapsamında üyeleri için düzenlediği seminer ile Kartepeli kadınlarda astım konusunda farkındalık oluşturdu.

Dünya Astım Haftası sebebiyle Kartepe Belediyesi ile özel bir hastane işbirliğinde düzenlenen "Çocuklarda astım ve tedavi yöntemi" konulu seminer, Ataevler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Astım hastalığına dikkat çekmek üzere düzenlenen seminere Kartepeli ebeveynler yoğun ilgi gösterdi. Programa konuşmacı olarak katılan, çocuk sağlığı ve çocuk alerjisi uzmanı Dr. Gülten Türkkanı Asal, "Astım nedir?", "Belirtileri nelerdir?" ve "Çocukları hastalıktan korumak için alınması gereken önlemler" hakkında bilgi vererek ebeveynlerin sorularını cevapladı. Seminer sonunda memnuniyetlerini bildiren vatandaşlar, Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen farkındalık programları ve seminerler için Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e teşekkürlerini iletti. Program, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Ay'ın Dr. Gülten Türkkanı Asal'a teşekkürlerini sunması ve çiçek takdimi ile son buldu.

(İG-GY-Y)



11.05.2017 12:20:17 TSI

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