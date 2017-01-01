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Anneler, çektikleri fotoğrafları Forum Mersin'de sergileyecek



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Forum Mersin Alışveriş Merkezi'nin Anneler Günü'ne özel düzenlediği fotoğraf kursuna katılan anneler, bu kursta öğrendikleri bilgilerle çektikleri fotoğrafları sergileyecek.

Fotoğraf sanatçısı Dünya Aslan eşliğinde düzenlenen ücretsiz ve sertifikalı fotoğraf kursu kapsamında, annelere hem teknik hem de uygulamalı eğitimlerin yanı sıra fotoğraf tekniklerine dair detaylı bilgiler verildi. Annelerin bu bilgileri kullanarak çektikleri fotoğraflar, 12-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında yine Forum Mersin'de düzenlenecek Anneler Günü sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

(KYM-Y)



11.05.2017 12:23:07 TSI

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