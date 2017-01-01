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Yaşıtlarını uzaktan izledi

- Jandarma ve polis olup sürücüleri denetlediler



(Fotoğraflı)



Doğa Alca - Selçuk Kaya

ERZURUM (İHA) - 6-14 Mayıs Trafik Haftası kapsamında öğrenciler trafik polisi ve jandarma üniformalarını giyerek sürücüleri denetledi. Ayakkabı boyacısı bir çocuk da yaşıtlarının heyecanlı anlarını uzaktan izledi.

6-14 Mayıs Trafik Haftası kapsamında düzenlenen çeşitli etkinlikler devam ediyor. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Trafiğe Saygı' temalı etkinlikte, öğrenciler heyecan dolu anlar yaşayarak, jandarma ve polis üniforması giydikten sonra sürücüleri denetledi. Yaklaşık 100 öğrenci yaptıkları uygulamada seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücüleri uyardı.

Emniyet kemeri takmayan bazı sürücüler çocukların uyarısı karşısında kemerlerini takarak yollarına devam etti. Yapılan uygulamadan memnun olduklarını belirten sürücüler, "İlk defa çocuklar tarafından trafikte durdurulduk. Bazen emniyet kemeri takıyoruz bazen de takmıyoruz. Çocuklar bizleri uyardılar ve kemerlerimizi taktık. Çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yaşıtları polis ve jandarma olurken kendisi uzaktan izledi

Uygulamanın başladığı esnada yaşıtlarının heyecan ve mutluluk dolu anlarını gören ayakkabı boyacısı çocuk, yaşananları uzaktan izledi. Önce yaşıtlarının yanlarına gitmek için ilerleyen çocuk daha sonra geri çekilerek bir süre yaşıtlarını izledikten sonra gözden kayboldu.

Çocukların sorumluluk bilincini kazanması için böyle bir uygulama yaptıklarını belirten Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Zeki Özkan, "Okul öğrencilerimizle birlikte bir uygulama yaptık. Sürücülere öğrenciler tarafından kuralların hatırlatılması, sürücülerde daha olumlu bir etki oluşturduğunu düşünüyoruz. Çocukların trafik konusunda sorumluluk alarak sorumlu bir birey haline gelmesini amaçladık. Çocuklar tarafından uyarılan sürücünün polis tarafından ikaz edilen sürücüden daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla farkındalık oluşturmak, kuralları uyma bilincini geliştirme ve denetimi tabana yaymağı hedefledik" diye konuştu.

(DA-AA-Y)



11.05.2017 12:25:31 TSI

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