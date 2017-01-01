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Spor şenliğinin ilk şampiyonu basın yayın



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birimler arası spor şenliğinde ilk şampiyon belli oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, Daire Başkanlıkları ve iştiraklerindeki personelini kaynaştırmak amacıyla bu yıl on birincisini düzenlediği Birimler arası Spor Şenliğinde ilk şampiyon belli oldu. İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan Basketbol final maçında Basın Yayın ve İSU karşı karşıya geldi. Yarı finalde Spor Şubeyi yenerek adını finale yazdıran Basın Yayın rakibine final maçında şans tanımadı. Fatih Poyraz, Fatih Durmuş, Bayram Can ve Ziya Ulaş'tan oluşan Basın Yayın basketbol takımı finalde karşılaştığı İSU'yu maçın tamamında üstün oyunuyla 5-4 yenerek birimler arası spor şenliğinde bu yılın ilk şampiyonu oldu. Final maçındaki oyunuyla kupanın kazanılmasında büyük emeği olan Fatih Poyraz turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Günün diğer maçında Spor Şube, Fen İşleriyle üçüncülük maçına çıktı. Spor Şube, Fen İşlerini 12-8 yenerek basketbol turnuvasını 3. olarak bitirdi. Takımlar ödüllerini diğer branşlardaki maçların tamamlanmasıyla yapılacak törende alacak.

(İG-RFK-Y)



11.05.2017 12:25:36 TSI

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