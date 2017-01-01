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VEDAŞ'tan engelli derneklerine ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) yetkilileri, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla ildeki engelli derneklerini ziyaret ettiler.

VEDAŞ İl Müdürü Beytullah Özbayram, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Çimen Koç ve Ercan Kısacık ile birlikte "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği ile Altı Nokta Körler Derneği Van Şubesini ziyaret ettiler. İlk olarak Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneğini ziyaret eden VEDAŞ heyeti, dernek başkanı Hanefi Baykara ve üyeler tarafından karşılandılar. VEDAŞ İl Müdürü Beytullah Özbayram, engelliler haftası dolayısıyla bu ziyareti gerçekleştirip ve haftalarını kutladıklarını belirtti. Bundan sonra her konuda engellilerin yanında olacaklarını ifade eden Özbayram, her turlu aktivitelerine katılıp destek olacaklarını söyledi.

Baykara, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı VEDAS yönetimine engelliler dernekleri olarak teşekkür ettiklerini söyledi. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından VEDAŞ heyeti, daha sonra Altı Nokta Körler Derneği Van Şubesini ziyaret ederek onlarında haftasını kutladılar.

(EKİP-ŞAK-Y)



11.05.2017 12:26:58 TSI

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