Cizre Belediyesi kaldırım yenileme ve genişletme çalışması başlattı
(Fotoğraflı)
Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Belediyesi ilçe genelindeki birçok dar ve eskimiş kaldırımı kaldırım yerine daha modern kaldırımlar yapmak için çalışma başlattı.
Cizre Belediyesinin kent genelindeki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Nusaybin Caddesi, Dörtyol civarı, BOTAŞ Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta eskimiş, bozulmuş ve dar kaldırımları kaldırıp bunların yerine daha geniş, modern ve engelli vatandaşların da rahat bir şekilde kullanabileceği yeni kaldırımlar yapılıyor. Yeni yapılan geniş ve modern kaldırımlar vatandaşlarında beğenisini kazandı.
(AY-MP-Y)
11.05.2017 12:30:40 TSI
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