ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cizre Belediyesi kaldırım yenileme ve genişletme çalışması başlattı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:21
Cizre Belediyesi kaldırım yenileme ve genişletme çalışması başlattı
Cizre Belediyesi kaldırım yenileme ve genişletme çalışması başlattı

(Fotoğraflı)

Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Belediyesi ilçe genelindeki birçok dar ve eskimiş kaldırımı kaldırım yerine daha modern kaldırımlar yapmak için çalışma başlattı.
Cizre Belediyesinin kent genelindeki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Nusaybin Caddesi, Dörtyol civarı, BOTAŞ Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta eskimiş, bozulmuş ve dar kaldırımları kaldırıp bunların yerine daha geniş, modern ve engelli vatandaşların da rahat bir şekilde kullanabileceği yeni kaldırımlar yapılıyor. Yeni yapılan geniş ve modern kaldırımlar vatandaşlarında beğenisini kazandı.
(AY-MP-Y)

11.05.2017 12:30:40 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Beraat Kandili Cizre'de dualarla ihya edildi
YEREL

BERAAT KANDİLİ CİZRE'DE DUALARLA İHYA EDİLDİ
İdilde uçurtma etkinliğine yoğun ilgi
YEREL

İDİLDE UÇURTMA ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ
Cizre Belediyesinden tarihi eserlere restorasyon
YEREL

CİZRE BELEDİYESİNDEN TARİHİ ESERLERE RESTORASYON
Cizre Belediyesi Mem u Zin Türbesi ve Mir Abdaliye Medresesi'nde restorasyon çalışması başlattı
YEREL

CİZRE BELEDİYESİ MEM U ZİN TÜRBESİ VE MİR ABDALİYE MEDRESESİ'NDE RESTORASYON ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Cizre Belediyesi 60 dönümlük yeşil alan için 100 tonluk su deposu yapıyor
YEREL

CİZRE BELEDİYESİ 60 DÖNÜMLÜK YEŞİL ALAN İÇİN 100 TONLUK SU DEPOSU YAPIYOR
Beytüşşebaplı öğrenciler sergi açacak
YEREL

BEYTÜŞŞEBAPLI ÖĞRENCİLER SERGİ AÇACAK
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker yaralı
YEREL

ŞIRNAK'TA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 2 ASKER YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Müezzinoğlu: Niyetimiz bir an önce sorunu çözmek
İŞ-YAŞAM

KIDEMDE MEVCUT İŞÇİYE 3 SEÇENEK

 1
  • 2 “Eski arabalara merakım var”
  • 3 "Kabul ediyorum çocukken gerçek bir belaydım"
  • 4 Buradan insan geçmiyor