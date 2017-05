YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sahipsiz hayvanlar bakım ve tedavi merkezinde sona doğru

Sahipsiz hayvanlar bakım ve tedavi merkezinde sona doğru



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - İnegöl Belediyesi'nin Karalar bölgesinde hayata geçirdiği Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi inşaatının yüzde 80'i tamamlandı. 2 aylık sürede tamamlanması planlanan merkezi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl'e modern bir Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi kazandırıldığını söyledi.

İnegöl Belediyesi'nin devam eden projelerinin şantiyelerini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Başkan Yardımcıları Adil Kansu, Sabri Günaydın ve beraberindeki AK Partili meclis üyeleri ile parti yöneticilerinin katılımıyla Karalar bölgesinde Halhalca Mahallesi yolu üzerinde yapımı süren Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret etti. Yüzde 80'i tamamlanan merkezde çalışmaları yerinde inceleyen Aktaş, proje hakkında açıklamalarda da bulundu.



"Cenabı hakkın yarattığı her canlının rahat yaşamaya hakkı var"

Müteahhit firma yetkililerinden bilgi alarak yapımı süren inşaatları inceleyen Aktaş, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nin önemine de vurgu yaptığı açıklamasında şöyle konuştu:

"Her hafta devam eden şantiyelerimizi yerinde gezerek bizatihi incelemeye çalışıyoruz. Bugün de Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimizi incelemek üzere buradayız. Öncelikle şunu ifade edeyim, Cenabı Hakkın yarattığı her canlının rahat ve huzur içerisinde yaşamak gibi bir hakkı var. Nihayetinde sahipsiz hayvanlarla ilgili birkaç talihsiz olay yaşamış olsak da başından beri çok itinalı ve hassas davranıyoruz. Bu manada hepinizin bildiği gibi daha önce Bursa-Ankara karayolu üzerinde hemen organize sanayi bölgesinin yan tarafında bir alan tahsis etmiş ve orada bir düzenleme çalışması yaparak o bölgeyi yaklaşık 10-11 yıl boyunca yoğun bir şekilde kullanmıştık."



"Doğayla iç içe bir merkez olacak"

İnegöl'de zamanla her şeyin değiştiğini ifade eden Aktaş, "Şehirde her şey değişiyor. Aslında bizim çok daha kurumsal, profesyonel bir sahipsiz hayvanlar bakım ve tedavi merkezi yapmak gibi düşüncemiz vardı. Hamdolsun onu şuanda burada gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Doğayla iç içe, yeşillikler içerisinde şehrin kuzey batısında, yeni İnegöl'ün üst kısmında şehri de asla etkilemeyecek bir yer merkezimizi oluşturuyoruz. İnşallah yol çalışmaları da bu çalışmalara paralel olarak başlayacak. Bu sayede kırsal mahalle yolumuz da halledilmiş olacak" dedi.



"38 bin metrekare alanda kuruluyor"

Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi hakkında teknik bilgiler de veren Aktaş, "Aralık ayında temel atma törenini soğuk bir günde gerçekleştirmiştik. Karalar-Halhalca Mahallesi yolu üzerinde 2 etaplı bir proje bu. 1. Etapta 6 bloğumuz var. Toplamda bin 170 metrekare kapalı alana sahip. İdari binamız, hayvan hastanemiz, köpek tedavi ünitemiz, kedi evimiz, yavrulu hayvan tedavi ünitesi ve şehrimizde maalesef bazen göze çarpan başıboş dolaşan atlarla alakalı at ahırımız mevcut. Bunları muhafaza edeceğimiz bir yerimiz bile yoktu daha önce. Yaklaşık 38 bin m2 bir alan var bize tahsis edilmiş olan. Bahçe ve çevre düzenlemesi bittiğinde de gerçekten çocuklarımızın okullardan gelip burayı bir eğitim merkezi gibi de kullanabileceği, ailelerin çocuklarını getirip burada rahatça vakit geçirebilecekleri güzel bir alan ortaya çıkacak. İleriki bir tarihte yapılması planlanan 2. etapta yine köpek tedavi ünitemiz, yavrulu hayvan tedavi ünitemiz şehrin büyümesine paralel olarak kullanılacak alanlar. Yaklaşık 1 milyon 600 bin TL'likte bir maliyet söz konusu" diye konuştu.

(MA)



11.05.2017 12:31:21 TSI

NNNN