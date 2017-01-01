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Van'da Berat Kandili idrak edildi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:23
Van'da Berat Kandili idrak edildi
Van'da Berat Kandili idrak edildi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Ramazan ayının habercisi Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti.
Van Müftülüğünün organize ettiği etkinliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, Van Müftüsü Nimetullah Arvas, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
TRT 1'den canlı yayınlanan gece, akşam namazına müteakip Mevlid-i Şerif ile başladı. Naatlar ve salavatlarla devam eden gecede, Berat Gecesi duasını Van Müftüsü Nimetullah Arvas yaptı. 15 Temmuz şehitleri ile onların nezdinde vatan için canlarını vermiş herkesi duasına dahil eden Arvas'ın duasına binler 'amin' dedi.
İlerleyen saatlerde camiye sığmayan vatandaşlar, bahçede kurulan dev ekrandan programı takip etti. Van Büyükşehir Belediyesi de caminin çevre temizliğini sağlayarak, 3 ayrı noktaya stant kurdu. Programa katılan vatandaşlara kandil simidi, akide şekeri, lokum, gül şerbeti, gül suyu ve kurulan dev semaverlerden çay ikram edildi.
(MSA-Y)

11.05.2017 12:31:40 TSI
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