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İş ve İstihdam Güvenlik Forumu

- Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, forumda stant açtı



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GAZİANTEP (İHA) - Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İş ve İstihdam Güvenliği Forumunda stant açtı.

Suriye krizinin Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki Etkilerinin Azaltılması projesi kapsamında gerçekleştirilen forumda, Özel Sani Konukoğlu Hastanesi tarafından stant açıldı. Stantta dileyen katılımcılara ve ziyaretçilere kan şekeri ve tansiyon ölçümü hizmeti sağlanıyor.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezinde düzenlenen forum, iki gün açıkkalacak.

Özel Sani Konukoğlu hastanesi

Sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen ve dünya standartlarında hizmet verilen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

(SD-Y)



11.05.2017 12:33:47 TSI

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