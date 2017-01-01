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El emeklerini gururla sergiliyorlar

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:27
El emeklerini gururla sergiliyorlar
El emeklerini gururla sergiliyorlar
- Bu sokakta her kadın ürününü ancak bir gün beğeniye sunabiliyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirli kadınların ürettikleri her türlü el işleri, 'Hanımeli Sokak'ta sergileniyor ve davetlilerin beğenisini topluyor.
Sevgi Dedeoğlu Ekeröz Tepebaşı Belediyesi Zişan Kızılcıklı Belde Evi'nde gönüllü olarak takı tasarım öğretmenliği ve Hanım Eli Sokak'ta el işlerinin sergilendiği etkinlikte gönüllü organizatörlük yapıyor. Etkinliklerle ilgili açıklama yapan Ekeröz, " Amacımız, Hanımeli Sokak'ta, düzenlediğimiz etkinliklerde, kadınlarımızın sosyal ve ekonomik yönden güçlendirilmesidir. Hanımeli Sokağı'mızda her gün farklı ürünler, farklı kişiler tarafından sergilenmektedir. Her kadın kendi ürününü, ancak bir gün sergileyebilir. Belde Evleri'nde kadınların ürettikleri el işleri, bu sokakta sergilenip satışa sunulmaktadır. Hanımeli sokak yaz-kış devamlı açıktır. Hanımeli Sokak, Eskişehir Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)'in karşısındadır. Kadınlarımızın yaptığı el işleri arasında, nakışlar, takılar, ev dekorasyon,örgüler, danteller, keçe çalışmaları, boncuk ürünleri yer alıyor. Hafta sonları da kadınlarımızın yaptıkları yiyecekler sergilenmektedir. Eskişehir'e gezmeye gelen turistlerin, her gün düzenlediğimiz etkinliği gezmelerini istiyoruz. Kadınlarımızın sergilediği el işi ürünlerini, turistler buraya gezmeye geldiğinde ilgisini çeker'' dedi.
(İHA-MET-Y)

11.05.2017 12:36:07 TSI
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