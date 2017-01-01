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Emekçi başkana, emekçilerden teşekkür

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:28
Emekçi başkana, emekçilerden teşekkür
Emekçi başkana, emekçilerden teşekkür

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Emek ve Meslek Örgütleri Platformu, emeğe ve emekçiye değer veren; bir dönem sendikal faaliyetlerde de yer aldığını her fırsatta dile getiren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a, 1 Mayıs'ta verdiği katkıdan dolayı teşekkür etti.
Türk-İş, DİSK, KESK, B.Kamu-İş, TMMOB, TTB'nin Edirne bileşenlerinden oluşan Emek ve Meslek Örgütleri Platformu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti. Emek ve Meslek Örgütleri Platformu üyeleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın emek, birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs kutlamalarına destek verdiğini ve o gün gerçekleştirilen yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşte de emekçileri yalnız bırakmadığını ifade etti.
Gürkan'ın 1 Mayıs'ta; işçiler, emekçiler, mimarlar, mühendisler, emekliler, gençler, kadınlar ve emeğin dostu olan siyasi partiler ile birlikte yürüdüğünü ifade eden platform üyeleri, "Emeğin ve emekçinin yanında olduğunuz için size bir kez daha teşekkür etmek istedik. Verdiğiniz destek bizler için çok önemli" dedi.
Kendisininde bir dönem sendikal faaliyetlerde yer aldığı anlatan Gürkan, "1 Mayıs emeğin ve alın terinin günüdür. Bu dünyadaki en kutsal hazine ise alın teridir. Barış, emek ve özgürlüğün sembolü olan 1 Mayıs'ta sizlerle birlikte olmaktan dolayı onur duydum. Görevim ne olursa olsun; bugüne kadar emeğin ve emekçinin yanında yer aldım bundan sonrada emekten ve emekçiden yana olmaya devam edeceğim" dedi.
(KU-MK-Y)

11.05.2017 12:36:43 TSI
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