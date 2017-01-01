Ülkücü gençler mevlit okuttu
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ESKİŞEHİR (İHA) - Yeni açılan Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı üyeleri, Berat Kandili münasebetiyle Mevlid-i Şerif okuttu.
Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nde ülkücü gençler Hacı Çolak Sadık Camii'nde toplandı. Yatsı namazı öncesi Mevlit okutulurken, Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı Başkanı Ahmet Biricik açıklamalarda bulundu. Başkan Biricik, "Berat Kandili münasebeti ile Eskişehir Yunus Emre Ülkü Ocağı olarak Güllük mahallesinde bulunan Hacı Çolak Sadık Camii'nde yatsı namazı öncesi Mevlid-i Şerif okuttuk. Cami çıkışında cemaate kandil simidi ikram ettik. Ayrıca da Peygamber Efendimizin Hadis-i Şeriflerinin bulunduğu kartpostalları hediye ettik. Rabbim bu mübarek gecede etmiş olduğumuz duaları kabul eder inşallah" dedi.
(MSY-MET-Y)
11.05.2017 12:38:15 TSI
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