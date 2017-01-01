YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İŞKUR'dan Roman vatandaşlara özel meslek kursu

İŞKUR'dan Roman vatandaşlara özel meslek kursu



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne (İŞKUR) bağlı Salihli hizmet merkezi tarafından Roman vatandaşlara yönelik açılan meslek edindirme kursları devam ediyor.

Sosyal İçermenin Desteklenmesi (SİROMA) projesi kapsamında İŞKUR Salihli Hizmet Merkezi tarafından Roman vatandaşlara yönelik açılan "Yaş Pasta Yapımcısı" kursunu tamamlayan 22 kursiyere başarı belgeleri, düzenlenen törenle verildi. 21 bin 693 TL bütçeli "Yaş Pasta Yapımcısı" kursunu başarıyla tamamlayarak sertifikalarını alan vatandaşlar, iş sahibi olma konusunda da ilk adımı attı. Yine Roman vatandaşlara yönelik 13 Şubat tarihinde açılan "Geleneksel El Nakışçısı" kursu da devam ederken, 13 Haziran'da tamamlanacak kurs sonunda katılımcılara başarı sertifikası verilecek. Roman vatandaşlar, böyle bir kurs imkanının kendilerine sağlanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, kendilerine yeni iş kapıları açıldığını belirttiler.

(BA-ÖND-Y)



11.05.2017 12:38:16 TSI

NNNN

