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GAÜN'de ses yarışması düzenlendi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:31
GAÜN'de ses yarışması düzenlendi
GAÜN'de ses yarışması düzenlendi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesinde Bahar Şenlikleri kapsamında ses yarışması düzenlendi.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı tarafından 22. Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği(Bahar Şenlikleri) kapsamında Ses Yarışması düzenlendi. Çekişmeli geçen yarışmada 'Söyle Turnam' türküsüyle Semanur Çelik birinci olurken, Sena Sayar ikinci Şüheda Şengönül üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, şenlik alanında düzenlenen törenle Rektör Prof. Dr. Ali Gür tarafından verildi.
Başarılı öğrencileri kutlayan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Gaziantep Üniversitesi yine heyecanlı bir gün yaşıyor. Bahar şenliklerimiz yeni konseptinde spor, kültür ve sanat alanında güzel yarışmalar yapıyoruz. Ses yarışmasında 200 yarışmacımız arasından 10 finalistimiz seçildi ve konservatuarımızın hocaları tarafından çok büyük özenle detaylı bir çalışma sonucunda belirlendi. 10 arkadaşımızı burada dinlediniz. 10 arkadaşımız arasından dereceye girenler belirlendi. Birinci olan Semanur Çelik kardeşimizi tebrik ediyorum. Harika bir sesti. Hem oktavı yüksek hem de tınısı çok yüksek. İkinci olan Sena Sayar ve üçüncü olan Şüheda Şengönül'e de teşekkür ediyoruz. Dereceye giren öğrencilerimizin farklı bir özelliği de hiçbir ses eğitimi almamış olmaları. Konservatuar öğrencileri değiller, tamamen farklı fakültelerden, bölümlerin öğrencileri olmaları ve bu işi hobi olarak yapmaları" dedi.
(SD-Y)

11.05.2017 12:40:09 TSI
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