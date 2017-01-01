YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Elazığ'da 2. Ulusal Çevre ve Su Yönetimi Paneli

Elazığ'da 2. Ulusal Çevre ve Su Yönetimi Paneli



(Fotoğraflı)



ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 2. Ulusal Çevre ve Su Yönetimi Paneli başladı.

Elazığ Belediyesi tarafından çevre duyarlılığı, doğal zenginlikler, su kaynakları ve suyun korunmasına dikkat çekmek amacıyla 2. Ulusal Çevre ve Su Yönetimi Paneli başladı. Panelde Elazığ'ın doğal zenginlikleri, su kaynakları, turizmi, çevre sorunları, su ürünleri, tarım ve biyolojik çeşitlilik konuları ele alındı.

Hazar gölü temasıyla yapılan panelin açılışına Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, uzman akademisyenler, bakanlıklar ile genel müdürlüklerin üst düzey yetkilileri katıldı.

Devam eden panelin 12 Mayıs'ta Kültür Park Mamüratül Aziz salonunda gerçekleştirilecek oturumun ardından sonuç bildirisiyle tamamlanacağı bildirildi.

(HİV-Y)



11.05.2017 12:40:37 TSI

NNNN

