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Elazığ'da 2. Ulusal Çevre ve Su Yönetimi Paneli

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:31
Elazığ'da 2. Ulusal Çevre ve Su Yönetimi Paneli
Elazığ'da 2. Ulusal Çevre ve Su Yönetimi Paneli

(Fotoğraflı)

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 2. Ulusal Çevre ve Su Yönetimi Paneli başladı.
Elazığ Belediyesi tarafından çevre duyarlılığı, doğal zenginlikler, su kaynakları ve suyun korunmasına dikkat çekmek amacıyla 2. Ulusal Çevre ve Su Yönetimi Paneli başladı. Panelde Elazığ'ın doğal zenginlikleri, su kaynakları, turizmi, çevre sorunları, su ürünleri, tarım ve biyolojik çeşitlilik konuları ele alındı.
Hazar gölü temasıyla yapılan panelin açılışına Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, uzman akademisyenler, bakanlıklar ile genel müdürlüklerin üst düzey yetkilileri katıldı.
Devam eden panelin 12 Mayıs'ta Kültür Park Mamüratül Aziz salonunda gerçekleştirilecek oturumun ardından sonuç bildirisiyle tamamlanacağı bildirildi.
(HİV-Y)

11.05.2017 12:40:37 TSI
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