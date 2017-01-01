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Sivas'ta Engelliler Haftası kutlandı



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Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas'ta Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörlüğü ve engelli derneklerinin işbirliğiyle düzenlenen programla Engelliler Haftası kutlandı.

Cumhuriyet Kültür Merkezi Konser Alanı'nda gerçekleştirilen kutlama programı yürüyüşle başladı. CÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, engelliler ve ailelerin katıldığı yürüyüş üniversite konser alanında sona erdi. Konser alanında gerçekleştirilen 'Engelsiz Gelecek İçin El Ele' programında konuşan Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Erdoğan Tunç üniversitede ilk defa böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek,"Bizler engellileri sadece Engelliler Haftası'nda değil hayatın her döneminde, her gününde hayatın engellilere sunmuş olduğu engelleri ortadan kaldırıp onların sosyal yaşamın içerisinde bütünleştirmek, onları diğer insanlardan en ufak dezavantaj pozisyonuna düşürecek herhangi bir hususu ortadan kaldırmayı kendimize bir vazife bilmemiz gerekiyor" dedi.

Konuşmanın ardından sağlıklı bireyler gözlerini kapatarak görme engelli kişilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları hissedebilme adına kurdukları empati istasyonunda yürümeye çalıştı. Masa tenisi gösterisi, engelli öğrencilerin okudukları şiirlerin ve türkülerin ardından bazı engellilere tekerlekli sandalye hediye edildi.

(UY-



11.05.2017 12:43:14 TSI

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