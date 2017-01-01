ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivas'ta Engelliler Haftası kutlandı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:34
Sivas'ta Engelliler Haftası kutlandı
Sivas'ta Engelliler Haftası kutlandı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas'ta Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörlüğü ve engelli derneklerinin işbirliğiyle düzenlenen programla Engelliler Haftası kutlandı.
Cumhuriyet Kültür Merkezi Konser Alanı'nda gerçekleştirilen kutlama programı yürüyüşle başladı. CÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, engelliler ve ailelerin katıldığı yürüyüş üniversite konser alanında sona erdi. Konser alanında gerçekleştirilen 'Engelsiz Gelecek İçin El Ele' programında konuşan Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Erdoğan Tunç üniversitede ilk defa böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek,"Bizler engellileri sadece Engelliler Haftası'nda değil hayatın her döneminde, her gününde hayatın engellilere sunmuş olduğu engelleri ortadan kaldırıp onların sosyal yaşamın içerisinde bütünleştirmek, onları diğer insanlardan en ufak dezavantaj pozisyonuna düşürecek herhangi bir hususu ortadan kaldırmayı kendimize bir vazife bilmemiz gerekiyor" dedi.
Konuşmanın ardından sağlıklı bireyler gözlerini kapatarak görme engelli kişilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları hissedebilme adına kurdukları empati istasyonunda yürümeye çalıştı. Masa tenisi gösterisi, engelli öğrencilerin okudukları şiirlerin ve türkülerin ardından bazı engellilere tekerlekli sandalye hediye edildi.
(UY-

11.05.2017 12:43:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sivasspor, Sevgi Evleri'nde kalan çocukları sevindirdi
YEREL

SİVASSPOR, SEVGİ EVLERİ'NDE KALAN ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ
Sivasspor'da şampiyonluk hesabı
YEREL

SİVASSPOR'DA ŞAMPİYONLUK HESABI
Öğrenciler engelliler için mavi kapak topladı
YEREL

ÖĞRENCİLER ENGELLİLER İÇİN MAVİ KAPAK TOPLADI
Büyük Birlik Partisi'nden, Sivas Belediyesi'ne tepki
YEREL

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ'NDEN, SİVAS BELEDİYESİ'NE TEPKİ
ÇEDAŞ, Sivas BİLSEM'e robot yarışmasında sponsor oldu
YEREL

ÇEDAŞ, SİVAS BİLSEM'E ROBOT YARIŞMASINDA SPONSOR OLDU
Sivas'ta bin kişiye vakıf yemeği dağıtıldı
YEREL

SİVAS'TA BİN KİŞİYE VAKIF YEMEĞİ DAĞITILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Müezzinoğlu: Niyetimiz bir an önce sorunu çözmek
İŞ-YAŞAM

KIDEMDE MEVCUT İŞÇİYE 3 SEÇENEK

 1
  • 2 “Eski arabalara merakım var”
  • 3 "Kabul ediyorum çocukken gerçek bir belaydım"
  • 4 Buradan insan geçmiyor