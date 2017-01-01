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Salihli'de muhtarlar istişarede bulundu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:34
Salihli'de muhtarlar istişarede bulundu
Salihli'de muhtarlar istişarede bulundu

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı olan kırsal mahallelerin muhtarları, Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünü ziyaret etti.
Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer, kırsal mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, hizmetler hakkında istişarede bulundu. Mahalle muhtarları ile talepleri ve ihtiyaçları değerlendiren Kırsal Hizmetler Müdürü Sözer, merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan 102 mahalleye eşit şekilde tüm belediye hizmetlerini götürdüklerini söyledi. Kırsal hizmetler müdürlüğü olarak mahallelerde asfaltlama çalışması ve parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Sözer, "Öncelikle mahalle muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda, taleplerini ivedilikle yerine getirdik. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda, alt yapı, yol düzenleme çalışmalarının ardından, asfaltlama ve parke taşı döşeme çalışmalarımızı tamamlayarak, mahallelerimizi yazın tozdan, kışın ise çamurdan kurtardık" dedi. Sözer, Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri olarak, bu dönemde de çalışmalarını devam ederek, hizmet ulaşmayan mahallenin kalmayacağını sözlerine ekledi.
Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından mahallelerine kazandırılan alt yapı çalışmaları, parke taşı döşeme, yol düzenleme ve asfalt çalışmaları nedeniyle memnuniyetlerini ifade eden muhtarlar, mahalle ayrımı yapmaksızın tüm belediye hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkürlerini iletti.
(BA-ÖND-Y)

11.05.2017 12:42:14 TSI
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