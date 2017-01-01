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Tosya'da motosiklet kazası 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Sedat Ağacıkoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesi Hastane kavşağında bulunan bir benzin istasyonu girişinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre şehir merkezine seyir halinde olan 37 KL 664 plakalı otomobil ile aynı istikamete gitmekte olan motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Abdullah.B çarpışmanın etkisi ile motosikletten savruldu. Olay yerine gelen 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

İlçe Trafik ekipleri kaza sonrası soruşturma başlattı.

(SDA-BA-Y)



11.05.2017 12:44:02 TSI

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