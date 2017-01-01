ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tosya'da motosiklet kazası 1 yaralı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:35
Tosya'da motosiklet kazası 1 yaralı
Tosya'da motosiklet kazası 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Sedat Ağacıkoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesi Hastane kavşağında bulunan bir benzin istasyonu girişinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre şehir merkezine seyir halinde olan 37 KL 664 plakalı otomobil ile aynı istikamete gitmekte olan motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Abdullah.B çarpışmanın etkisi ile motosikletten savruldu. Olay yerine gelen 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.
İlçe Trafik ekipleri kaza sonrası soruşturma başlattı.
(SDA-BA-Y)

11.05.2017 12:44:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tosya'da Beraat Kandili'nde sürücülere gül dağıtıldı
YEREL

TOSYA'DA BERAAT KANDİLİ'NDE SÜRÜCÜLERE GÜL DAĞITILDI
Hanönü'nde İlçe Halk Toplantısı yapıldı
YEREL

HANÖNÜ'NDE İLÇE HALK TOPLANTISI YAPILDI
Bozkurt'ta anasınıfı öğrencilerinden anlamlı etkinlik
YEREL

BOZKURT'TA ANASINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI ETKİNLİK
Engellilerin yaptığı eserler sergileniyor
YEREL

ENGELLİLERİN YAPTIĞI ESERLER SERGİLENİYOR
Kastamonu Kadın Derneği, tanıtım atağına Taşköprü ile başladı
YEREL

KASTAMONU KADIN DERNEĞİ, TANITIM ATAĞINA TAŞKÖPRÜ İLE BAŞLADI
Kastamonu'da Trüf Mantarı Ormanı için çalışmalar başlatıldı
YEREL

KASTAMONU'DA TRÜF MANTARI ORMANI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Taşköprü Belediyesi, Kızılcahamam'a engelsiz yaşam gezisi düzenledi
YEREL

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ, KIZILCAHAMAM'A ENGELSİZ YAŞAM GEZİSİ DÜZENLEDİ
Taşköprü Belediyesi, Uçurtma Şenliği düzenleyecek
YEREL

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ, UÇURTMA ŞENLİĞİ DÜZENLEYECEK
Kastamonu'da kuş popülasyonunda yeni türler
YEREL

KASTAMONU'DA KUŞ POPÜLASYONUNDA YENİ TÜRLER
Huzurevine yerleştirilen 90'lık nineye Kaymakamdan ziyaret
YEREL

HUZUREVİNE YERLEŞTİRİLEN 90'LIK NİNEYE KAYMAKAMDAN ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Müezzinoğlu: Niyetimiz bir an önce sorunu çözmek
İŞ-YAŞAM

KIDEMDE MEVCUT İŞÇİYE 3 SEÇENEK

 1
  • 2 “Eski arabalara merakım var”
  • 3 "Kabul ediyorum çocukken gerçek bir belaydım"
  • 4 Buradan insan geçmiyor