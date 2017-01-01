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Kadooğlu, Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı arasında 6. sırada yer aldı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:35
Kadooğlu, Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı arasında 6. sırada yer aldı
Kadooğlu, Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı arasında 6. sırada yer aldı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Ekonomist Dergisinin 2017 yılı "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırmasında 6. sırada yer aldı. Kadooğlu aynı derginin 2015 yılı anketlerinde 12. sırada yer almıştı.
Ekonomist Dergisi bu yıl altıncısını düzenlediği Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırmasının 2017 sonuçlarını açıkladı. Ekonomist Dergisinde yer alan haberde Anadolu'nun en etkin iş insanları için "Kurdukları şirketlerle bulundukları kentleri zenginleştiren, istihdam sağlayan, vergi rekoru kıran, yaptıkları sosyal yatırımlarla bölgelerini kalkındıran bu isimler, Anadolu'ya yön veriyorlar" ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin dev kuruluşlarının yanı sıra sanayici ve iş adamlarının listenin en başında yer aldığı araştırmada, Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu 6. sırada yer alarak zirveye doğru yükselişini emin adımlarla sürdürdü. Kadooğlu 2015 verilerine göre 12. sırada yer almıştı. Ekonomist Dergisi, Anadolu'nun en etkin iş adamları arasında gösterdiği Tarkan Kadooğlu ile ilgili "2013-2014 yıllarındaki TÜSİAD yönetim kurulu üyeliğinin ardından 2015 yılında TÜRKKONFED Başkanı seçilen Cizreli İş Adamı Tarkan Kadooğlu iş dünyasının önemli STK'larından kritik görevler üstlenmenin yanı sıra iş dünyasında ki başarılarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Kadooğlu Holding 2016'da yüzde on büyüyerek cirosunu iki buçuk milyar TL'nin üstüne, doğrudan istihdamın da 1350'nin üzerine taşıdı. Elli ülkeye ihracat yapan holding bu yıl da hem ciro hem de istihdamda yüzde on büyüme hedefi koydu. Holding petrol, LPG oto gaz, enerji, gıda ve inşaat-gayrimenkul sektörlerindeki 10 şirket ile faaliyet gösteriyor. 2016 yılı sonu itibarıyla toplam 406 istasyona ulaşan Kadoil Markasına 35 milyon TL yatırımla Kadogaz markasını da ekleyecek olan Kadooğlu şu an için faaliyette bulunan bir dağıtım şirketi satın almak için de görüşmelerini sürdürüyor. Kadooğlu Yağ ise bizce markasıyla bitkisel yağ sektöründe Türkiye ve dünyada önemli bir yağ markası haline geldi. Türkiye geneline yayılan bayi ağının yanı sıra yaklaşık 40 ayrı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Bitkisel margarin yatırımlarını ise 2016 yılında tamamlayan holding gerçekleştirdiği son yatırımlar ile birlikte bitkisel yağ üretim kapasitesini günlük 300 tondan 520 tona yükseltti. İş dünyası örgütlerinde aktif şekilde yer alan Kadooğlu TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği döneminde bölgelerarası ortak girişim projesinin (BORGİP) oluşturulmasına öncülük etti" ifadelerini kullandı
(SD-Y)

11.05.2017 12:44:07 TSI
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