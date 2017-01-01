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Odunpazarı'nda ''Yunusça Hasbihal'' etkinliği



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Kent Konseyi organizatörlüğünde, Eskişehir-Emirdağ Kültür ve Sanat Derneği (ESAB) ve Eskişehir Şairler Derneğinin destek verip katkı sağladığı ''Yunusca Hasbihal' etkinliği düzenlendi.

Eskişehir Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde davetlilerin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte; Eskişehirli fotoğraf sanatçısı Battal Gazi Barlas'ın ''Yunus Emre Fotoğrafları'', Şair Ahmet Urfalı'nın Yunus Emre şiirleri, görsel objeleri ve foto-blok sergisi yer aldı. Sergilerin açılışı: Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Başkan Yardımcıları, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, sanatçılar ve şairler tarafından yapıldı.

Serginin açılışında konuşan Fotoğraf Sanatçısı Battal Gazi Barlas; serginin hazırlanmasında emeği geçenlere, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a ve Odunpazarı Kent Konseyi yetkililerine teşekkür etti. Sergi; davetlilere Battal Gazi Barlas ve Ahmet Urfalı tarafından gezdirildi.

Etkinliğin ikinci bölümünde; Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru birer konuşma yaparak, 'sanatçı, şair ve konuklara' teşekkür ettiler.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise etkinlikte yaptığı konuşmada; ''Bu topraklarda yetişen Yunus Emre, 13 yüzyıl Anadolu aydınlanmasının en önemli şahsiyetidir. Yunus Emre'mizi anlamak ve anmakla vefa borcumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugünlerde Yunus Emre'nin sevgi ve hoşgörüsüne ihtiyaç duymaktayız. Etkinliğinin hazırlamasında emeği geçen herkese teşekkür ederim'' dedi.

Şairler sıra ile şiirlerini okudular. Etkinliği sunan gazeteci-yazar Hüseyin Güven'in okuduğu Yunus Emre şiirleri ve aktardığı Yunus Emre anekdotları büyük beğeni topladı. Etkinliğin sonunda; sanatçı, şair ve emeği geçenlere 'teşekkür belgeleri' takdim edildi.

(İHA-MET-Y)



11.05.2017 12:44:17 TSI

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