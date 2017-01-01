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Salihli'ye yeni park yapılıyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:35
Salihli'ye yeni park yapılıyor
Salihli'ye yeni park yapılıyor

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin Sarıpınar Mahallesine yeni park yapımı çalışmalarına başlandı.
Şehir merkezi ve mahallelere yeni parklar kazandıran Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıpınar Mahallesinde hem çocukların hem de yetişkinlerin spor ve sosyal yaşantılarını hareketlendirerek mahallenin ihtiyaç duyduğu yeşil alan için modern bir park yapımına başlandı. Bin 500 metrekarelik alan üzerine yapılacak olan yeni parkın içerisinde, çocuk oyun grubu, fitness spor aletleri, kapalı ve açık oturma alanları, yürüyüş yolu ve yeşil alanlar yer alacak. Yeni parkın tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinleri dinlenip nefes alabilecekleri bir alana, çocuklar ise doyasıya eğlenecekleri yeni bir oyun alanına kavuşacak. Sarıpınar Mahallesinde yapımına başlanan yeni park çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak bölgede yaşayan vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi. Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir merkezi ile mahallelere yeni parklar kazandırıldığını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, "İlçemize ve her bir mahallemize yeni parklar kazandırırken, eski durumda olan parklarımızı da bakımdan geçirerek güzelleştirmeye çalışıyoruz. Yeni park yatırımlarımızla uzak-yakın mahalle ayrımı yapmadan eşit hizmetle tüm mahallelerimizi parklarla donatıyoruz. Çalışmaları gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum. Sarıpınar Mahallesinde yapımına başlanan yeni park, vatandaşlarımıza hayırlı olsun " dedi.
(BA-ÖND-Y)

11.05.2017 12:44:22 TSI
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