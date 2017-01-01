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Umre yolcusu çocuklardan Nilgün Azizoğlu'na ziyaret

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:36
Umre yolcusu çocuklardan Nilgün Azizoğlu'na ziyaret
Umre yolcusu çocuklardan Nilgün Azizoğlu'na ziyaret

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Vuslata Yolculuk projesi kapsamında kutsal topraklara giden 7 çocuk ve 2 personel Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun eşi Hanımefendi Nilgün Azizioğlu'nu ziyaret etti.
Ziyarette, Çocuk Destek Merkezi Müdür Yardımcısı Nurhan Erdemir, Çocuk Destek Merkezinde görevli Hemşire Şenay Kayaalp, Din görevlisi Kadriye Akpınar ve umreye gidecek olan 7 çocuk hazır bulundu. Çocuklarla yakından ilgilenen Nilgün Azizoğlu, umreye gitme sevincini yaşayan çocuklarla bir süre sohbet etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Azizoğlu, "Allah çocuklarımızın ibadetlerini kabul etsin. Hayırlısıyla gidip gelmelerini diliyorum. Kutsal topraklara gitmek önemli bir ayrıcalık, bu gibi anlamlı çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz" dedi.
Çocuk Destek Merkezi Müdür Yardımcısı Nurhan Erdemir ise Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle Vuslata Yolculuk Projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Projenin amacı çocuklarımızın rehabilitesine katkı sağlamak ve çocukların puan ve basamaklandırma sistemi ile kuruluşumuzda, düzeni ve rehabilitasyonu sağlamak amaçlanmaktadır." dedi.
Ziyaretin ardından Azizoğlu, çocuklara hediyeler takdim etti.
Ziyaretin ardından Çocuk Koordinasyon Merkezinde kalan çocuklar Çocuk Destek Merkezi Müdürü Bekir Gezer, Müdür Yardımcısı Nurhan Erdemir ve kurum personel tarafından Erzurum Havalimanı'ndan, yolcu edildi.
(ERZ-AA-Y)

11.05.2017 12:45:17 TSI
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