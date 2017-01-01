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Özalp ilçesinde Hemşireler Haftası etkinliği



(Fotoğraflı)



Nihat Özbay

VAN (İHA)  Van'ın Özalp ilçesindeki TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Hemşireler Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Özalp TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri tarafından okul bahçesinde yapılan etkinliğe Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, İlçe Müftüsü Nihat Koç, MHP İlçe Başkanı Hikmet Atille, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından folklor gösterisi yapıldı. Etkinlik, müzik eşliğinde halay çekilmesi ve verilen yemekle son buldu.

(MSA-Y)



11.05.2017 12:45:50 TSI

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