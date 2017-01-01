YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. BURSAGAZ çalışanlarına iş güvenliği semineri

BURSAGAZ çalışanlarına iş güvenliği semineri



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursagaz, çalışanlarına iş güvenliği semineri verdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla Bursagaz binasında personele seminer verildi. Sabah saha ekiplerine, öğleden sonra ise ofis çalışanlarına olmak üzere iki oturumlu seminer, Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp'ın yaptığı konuşmayla başladı. Bütün çalışanları iş güvenliği kurallarına tavizsiz uymaya davet eden Rapp, "Bursagaz, bugün Türkiye'nin en büyük üçüncü doğal gaz dağıtım şirketi ve her geçen yıl büyüyerek yoluna devam etmesinde, işimize karşı duyduğumuz heyecan ve tutkunun büyük rolü var. Rahat ve güvenilir bir ortamda hep beraber çalışabilmek adına iş güvenliği kurallarına gereken önemin verilmesi hepimiz için büyük önem taşıyor. Unutmamalı ki önlemek ödemekten daha ucuz" dedi.

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral ise, güvenlik kültürü, acil durumlarda kriz yönetimi, tehlikeler, kişisel koruyucu donanımlar, risklerin belirlenmesi ve ramak kala olayları hakkında detaylı bilgiler verdi. Konuşmasında önleyici tedbirler hiyerarşisinden de bahseden Doç. Dr. Özyaral, başka bir önlem alınamaması halinde koruyucu malzemelerin kullanılmasının önemini hatırlattı. Doç. Dr. Özyaral, iş güvenliğinin hem çalışan hem işveren, bütün tarafların sahip çıkması gereken geniş bir kavram olduğuna dikkat çekerek, tarafların katkılarının önemini vurguladı.

Bursagaz'ın LEED platinum sertifikalı binasını da gezen Oğuz Özyaral, iş sağlığı ve güvenliği açısından hem fizyolojik hem de psikolojik şartların en iyi şekilde sağlandığını belirterek, Bursagaz'ı tebrik etti. Bu şartları yerine getiren şirket sayısının az olduğunu belirten Doç. Dr. Özyaral, Bursagaz'ın bünyesindeki doktor, hemşire ve uzman personeliyle de iş sağlığı ve güvenliği açısından tam not verdi.

(MŞ)



11.05.2017 12:45:51 TSI

NNNN

