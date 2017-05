YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Erin 'Adıyaman Deprem' konferansında acı gerçeği dile getirdi

- Vali Abdullah Erin:

- "Firmalar çoğu zaman yapının yerini görmeden rapor hazırlıyor"



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin, 'Adıyaman Deprem' konulu konferansta yaptığı konuşmada, yapılar ile ilgili acı gerçeği dile getirdi.

Adıyaman Valiliği, Türkiye Petrolleri ve Güneydoğum Derneği tarafından 'Adıyaman Deprem' konulu konferans düzenlendi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından düzenlenen konferansın açılışında konuşan Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Adıyaman özelinde Türkiye'de deprem bilincinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Yaşadığımız toprakların yüzde 50'ye yakınının birinci derece deprem kuşağında yer aldığını belirten Vali Abdullah Erin, "Çok tehlikeli, çok riskli ve yıkıcı sonuçları olabilecek, her an olabilecek büyük afetler ve tehlikelerle karşı karşıyayız. Çok daha büyük depremlerle hemen hemen her gün karşı karşıya kalan ülkelerin insan ve maddi kaybının neredeyse hiç olmadığını görüyoruz. Bunun nedeni tehlikenin farkında olmaları ve afetler öncesinde gereken tedbirleri almaları, halkına deprem bilincinde olmalarıdır. Deprem sonrasında meydana gelen hasarların biran önce giderilmesi hayata döndürülmesi içini planlamalarını bilimsel anlamda yapıyorlar" dedi.



"Zemin etüdü yapan firmalar çoğu zaman yapının yerini görmeden rapor hazırlıyor"

Deprem ile ilgili tespitlerin yapılarak, önlemlerin alınmasının önemine işaret eden Vali Abdullah Erin, kağıt üzerinde ki yasaların uygulanmadığına vurgu yaptı.

Vali Erin konuşmasında, "Maalesef 1999 depremine kadar yaptığımız yapılar, şehirlerin yerleşimi, yerleşim alanlarının seçimi, zeminin sağlam olup olmadığı konusu, sağlam olan zeminlerin üzerinde yapılan yapıların bilime ve fenne uygun olması konusunda önceliğimizin olmadığını ifade edebilirim. 1999 depremiyle beraber mevzuatımızda değişiklikler gerçekleştirildi. Yapıların biraz daha bilimsel olarak yapılması için yasalar çıkartıldı. Yasaların kağıt üzerinde kalmaması gerekiyor. Böyle olursa sorunun çözülmeyeceğini biliyoruz. Kağıt üzerindeki düzenlemelerin uygulamada yerine getirilmediğini sizde biliyorsunuz, bizde biliyoruz. Zemin etüdü zorunluluğu şuan bütün yapılarda var. Zemin etütlerinin özel sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından çoğu zaman binanın yapılacağı yerin görülmeden, kağıt üzerinde rapor düzenlendiğini ve en ufak sarsıntıda o yapının yerle bir olduğunu görebiliriz. Yani işi ciddiye almıyoruz, önemsemiyoruz. Diğer işlerde olduğu gibi günü kurtarmaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda da telafi edilmesi çok zor olan hasarlar meydana geliyor" diye konuştu.

Vali Erin, 2 Mart tarihinde Samsat ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilçedeki yapıların durumu ile ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Samsat ilçemiz Atatürk Barajı nedeniyle yeni kurulan bir ilçedir. Binaların tamamı, 20-25 sene önce yapılmıştır. 1988-1990'lı yıllarda yapılmıştır. Samsat'ta 2 Mart tarihinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem birçok ülkede önemsenmeyecek bir depremdir. Samsat merkezde yapı stokunun yüzde 78'i ağır ve orta hasar meydana geldi. Yani yapıların neredeyse tamamının oturulamayacak seviyeye gelmişti. Yapıların neredeyse tamamının yıkılması gerekmektedir. Köylerde de durum farklı değildir. Kamu kurumları da buna dahildir. Bu bizim hak ettiğimiz bur durum değildir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, özel sektörlerimiz artık yapılarda insanların yaşadığını ve buna göre yapıların yapılması gerektiğini işlememiz gerekmektedir."

Açılışta konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, 1927 ile 2011 yılları arasında İstanbul'da meydana gelen felaketlerle ilgili bilimsel çalışma yaptığını dile getirerek, "Yaptığım çalışma ve incelemeler sonrasında 150 sayfalık bir doküman hazırladım. Bu felaketlerde hem insan kaybı hem de maddi kayıpları rapor haline getirdim. Bunların en acı olanı 1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremidir. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Deprem öncesinde tedbir almamız lazım. Bunun içinde ön tespitleri iyi yapmamız lazım. Bunu vakit geçirmeden yapmamız ve kendimizi görmemiz gerekiyor. Alacağımız tedbirlerle can ve mal kaybının önüne geçebilmeliyiz. Meydana gelen bu afetler toplumu derinden etkilemekte ve refah düzeyini geriye doğru götürüyor. Bunu önemsememiz gerekiyor" dedi.

Güneydoğum Derneği Başkanı Duygu Sucuka ise açılış konuşmasında derneğin faaliyetlerinden bahsederek, "Bölgedeki insanların sosyal hayatına değinmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Bölgemizde sosyal sorunlar üzerinden terörle mücadele ediyoruz. Daha çok kadın ve çocuklara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kadınlar ve çocukları işlersek terörle temelden mücadele etmiş oluruz" dedi.

Türkiye Petrolleri Genel Müdür Yardımcısı Barış Bozkaya ise konuşmasında, "Genel olarak dünyada her gün binlerce deprem olmaktadır. Bunlardan ortalama 100'ü insana ve mala zarar vermektedir. Adıyaman'da mayıs ayının ilk 10 gününde 10'a yakın deprem oldu. Tek temennimiz can ve mal kaybına sebep olmamasıdır. Depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra vatandaşlarında bu konuda bilinçlenmesi gerekmektedir. Türkiye Petrolleri olarak depremle ilgili olarak tedbirler alarak, riski minimum seviyeye indiriyoruz" diye konuştu.

Konferansın açılış bölümünün sonunda Adıyaman Valisi Abdullah Erin, etkinliği düzenleyen ve katkı sağlayan kuruluşların temsilcilerine teşekkür plaketi verdi. Konferans konunun uzmanları tarafından verilen bilgiler ile devam etti.

