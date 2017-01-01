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Huzurevindeki annelere anlamlı ziyaret



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - AutoShow26 Women üyeleri, Anneler Günü için Hacı Süleyman Çakır Huzurevi'ne anlamlı bir ziyarette bulundular.

Derneğin bayan üyeleri, Anneler günü öncesinde Hacı Süleyman Çakır Huzurevine giderek büyüklerinin Anneler Günün'ü kutladılar. Berat Kandili dolasıyla tüm büyüklere çeşitli hediyeler götüren üyeler, annelerin kalplerini kazanmaya ve biraz olsun bu manevi ve özel günlerde moral olmaya çalıştı. Grup üyeleri, yaptıkları açıklamada, "Tüm sosyal kollarımızla özel ve manevi günlerde aralıksız çalışmaya devam edeceğiz" dediler.

(MSY-MET-Y)



11.05.2017 12:46:03 TSI

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