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TÖTM'de hedef kalp naklinin başlatılması



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MALATYA (İHA) - Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim görevlileri ile toplantı yaptı. Toplantıda TÖTM'de kalp naklinin başlatılması, ileri aort cerrahisi ve konjenital (doğuşsal) kalp cerrahisinin güçlendirilmesi konuları görüşüldü.

Toplantıda konuşan Parlakpınar, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin Müstakil Kalp Nakli Hastanesi için söz verdiğini hatırlatarak, kalp nakli ve ileri kalp-damar cerrahisinin başlatılması için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Merhum Turgut Özal'ın hastaneyi kurmasındaki temel amacın kalp nakli olduğunu söyleyen Parlakpınar, "Bu gecikmiş hedefe ulaşmak için Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji ekibine güveniyorum. Hastanemizde bilimsel yeterlilik uluslararası düzeyde. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da bu konuyu çok yakından takip ediyor ve kendi Rektörlük döneminde bu işin hayata geçmesini çok arzuladığını söylüyor. Kalp naklinin başlaması bir Malatyalı olarak benim de en büyük hayalim. İnşallah hep birlikte bu hedefe ulaşacağız" şeklinde konuştu.

(BT- CÖ-Y



11.05.2017 12:47:46 TSI

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