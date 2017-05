YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Çınar'dan Engelliler Haftası mesajı

Vali Çınar'dan Engelliler Haftası mesajı



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, Engelliler Haftası münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Bitlis Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, engelli vatandaşların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, önlerindeki tüm engelleri kaldırmak gerektiğini belirtti. Çınar, "Kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak ve onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Engelliler konusu insani ve vicdani sorumluluk meselesidir. Çünkü her insan bir engelli adayıdır. Dolayısıyla her insanı ve her kurumu ilgilendiren bir meseledir. Bu bağlamda gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerekse sivil toplum örgütleri bu meseleyi bir sosyal farkındalık meselesi olarak algılamalıdır" dedi.

Türkiye'de son yıllarda bu alanda ciddi ilerlemelerin olduğunu ifade eden Ahmet Çınar, "Ülkemizde son yıllarda her kesim tarafından açıkça görünen, her alanda gelişime ve dönüşüme paralel olarak engelliler konusunda da somut, uygulanabilir projeler ve çalışmalar kendisini göstermiştir. Özellikle hükümetimizin ulusal düzeydeki sosyal politikaları, geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak düzeydedir. Evde bakım hizmeti, evde bakım hizmeti aylığı, sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması, engellilerin kamuda istihdam edilmelerinin önünün açılması gibi burada ifade edemediğimiz birçok proje ve çalışma uygulanmıştır. Hükümetimizin her alanda olduğu gibi engelliler konusunda da bu hızlı, baş döndüren çalışmalarına ve projelerine yerel yönetimler olarak biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu konudaki sorumluluğun farkındayız. Bu bilinç ve anlayışla kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmalarımızı sürdürme gayretinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası vesilesiyle bütün engelli vatandaşlarımızın haftasını kutluyorum" dedi.

11.05.2017 12:49:11 TSI

