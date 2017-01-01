ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir Belediyesi 2.3 kilometrelik asfalt çalışması yaptı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:41
Büyükşehir Belediyesi 2.3 kilometrelik asfalt çalışması yaptı
Büyükşehir Belediyesi 2.3 kilometrelik asfalt çalışması yaptı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, merkezde farklı noktalarda alt yapısı biten cadde ve sokakların asfaltını yapıyor.
Sürdürülen asfaltlama çalışmaları kapsamında, Çavuşoğlu Mahallesi sınırları içinde bulanan 1 kilometre uzunluğundaki Sanayi Caddesi ile Özalper Mahallesi sınırları içinde bulunan 650 metre uzunluğundaki Ahu, 500 metre uzunluğundaki Karar ve 200 metre uzunluğundaki Kardeşlik Sokaklar asfaltlandı.
Toplamda 2.3 kilometrelik asfalt çalışması yapılan cadde ve sokaklarda MASKİ ve diğer kurumlar tarafından altyapı çalışmaları tamamlandı. Sanayi Caddesinde geçtiğimiz yıl prestij cadde çalışması da yapan Büyükşehir Belediyesi, söz konusu caddede 2. kat asfalt serimini yaparak çalışmaları tamamladı.
Özalper Mahallesi sınırları içinde bulunan Ahu sokakta üstyapı çalışmaları da yapacak olan Büyükşehir Belediyesi ayrıca, altyapı çalışmaları devam eden Tevhid sokakta ise prestij sokak düzenlemeleri gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediyesi Özalper Mahallesinde altyapısı biten 8 sokakta Nisan ayında asfaltlama çalışması yapmıştı.

Çakır: "Saha çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geziye bazı genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri de katıldı.
MASKİ ve diğer kurumlarca altyapı çalışmaları bitirilen bütün cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmaları yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, saha çalışmalarını kent merkezinde yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.
Beydağı Devlet Hastanesinin ulaşımını sağlayan Ahu sokakta prestij cadde çalışmalarının yapılacağına dikkat çeken Başkan Çakır, "Malatya'ya uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak altyapı yatırımları yaptık. Cadde ve sokaklarımızın Malatya'ya yakışır hale gelmesi için bu çalışmaların yapılmasını bekledik. Ekiplerimiz hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başladılar. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yaya ve araç trafiği daha düzenli hale gelecek" şeklinde konuştu.
(BT-

11.05.2017 12:48:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
CHP'den Doğanşehir'e teşekkür ziyareti
YEREL

CHP'DEN DOĞANŞEHİR'E TEŞEKKÜR ZİYARETİ
TÖTM'de hedef kalp naklinin başlatılması
YEREL

TÖTM'DE HEDEF KALP NAKLİNİN BAŞLATILMASI
Siyer dersleri devam ediyor
YEREL

SİYER DERSLERİ DEVAM EDİYOR
&quot;Dünya kayısı başkenti&quot;nde çil hastalığı riski
YEREL

"DÜNYA KAYISI BAŞKENTİ"NDE ÇİL HASTALIĞI RİSKİ
Meyve suyu kutusunda uyuşturucu
YEREL

MEYVE SUYU KUTUSUNDA UYUŞTURUCU
Berat Kandili
YEREL

BERAT KANDİLİ
Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
YEREL

JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ
Başkan Akdemir Berat Kandilini kutladı
YEREL

BAŞKAN AKDEMİR BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ilk ziyaretini Başkan Gürkan'a yaptı
YEREL

MHP BATTALGAZİ İLÇE BAŞKANI MESUT SAMANLI İLK ZİYARETİNİ BAŞKAN GÜRKAN'A YAPTI
Belediye Başkanı Gürkan akademisyenlerle bir araya geldi
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN AKADEMİSYENLERLE BİR ARAYA GELDİ
Battalgazi Belediyesi Trafik Haftasını kutladı
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYESİ TRAFİK HAFTASINI KUTLADI
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN TOZ TAŞINIMI UYARISI
Malatya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Minik öğrencilere polislerden trafik eğitimi
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERE POLİSLERDEN TRAFİK EĞİTİMİ
Büyükşehir Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı başladı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ MAYIS AYI TOPLANTISI BAŞLADI
aşkan Çakır Engelliler Haftasını kutladı
YEREL

AŞKAN ÇAKIR ENGELLİLER HAFTASINI KUTLADI
Malatya'daki Kitap Fuarı
YEREL

MALATYA'DAKİ KİTAP FUARI
Öğrencilerden resim sergisi
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN RESİM SERGİSİ
Malatya'dan TSYD Adana Şubesine Ziyaret
YEREL

MALATYA'DAN TSYD ADANA ŞUBESİNE ZİYARET
6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı devam ediyor
YEREL

6. MALATYA ANADOLU KİTAP VE KÜLTÜR FUARI DEVAM EDİYOR
Başkan Polat Berat Kandilini kutladı
YEREL

BAŞKAN POLAT BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
Sağlıklı yaşam için yürüdüler
YEREL

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YÜRÜDÜLER
Halı Saha turnuvası için fikstür çekimi yapıldı
YEREL

HALI SAHA TURNUVASI İÇİN FİKSTÜR ÇEKİMİ YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Müezzinoğlu: Niyetimiz bir an önce sorunu çözmek
İŞ-YAŞAM

KIDEMDE MEVCUT İŞÇİYE 3 SEÇENEK

 1
  • 2 “Eski arabalara merakım var”
  • 3 "Kabul ediyorum çocukken gerçek bir belaydım"
  • 4 Buradan insan geçmiyor