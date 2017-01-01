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Spor Şenlikleri'nde dart turnuvasına ilgi büyük



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen dart turnuvasında yarışan öğrenciler, hedefi vurabilmek için mücadele etti.

Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri dart heyecanına sahne oldu. Turnuva, Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'na kurulan 6 adet dart tahtasında gerçekleştirildi. Velilerin de izlediği turnuvaya 5 okuldan 70 öğrenci katıldı. Küçükler kategorisinde kız ve erkeklerin ayrı yarıştığı turnuvada toplam 34 takım yer aldı. Turnuvada öğrenciler, ikişer kişilik takımla yarıştı. Doğru hedefi vurabilmek için yoğun çaba harcayan öğrencilere, onları izlemeye gelen velileri ve okul arkadaşları alkışlarla destek verdi. Öğrencilerin ardından veliler de dart heyecanına katılarak çocuklarıyla birlikte dart oynadı.

Turnuvanın sonunda "Küçük Kızlar"da Zekai Gümüşdiş Ortaokulu takımı birinci olurken, Şehit Pilot Kurmay Yüzbaşı Hakan Tan Ortaokulu ikinci, Tunçsiper Ortaokulu üçüncü oldu. "Küçük Erkekler"de de Zekai Gümüşdiş Ortaokulu birinci, Şehit Pilot Kurmay Yüzbaşı Hakan Tan Ortaokulu ikinci ve Zekai Gümüşdiş Ortaokulu'nun B takımı üçüncü oldu.

(MŞ)



11.05.2017 12:51:03 TSI

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