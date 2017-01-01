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Bitlis'te doğalgaz çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi ve Doğu-Gaz firması tarafından çalışmalarına nisan ayında başlanan doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bitlis Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde bu yıl yapılması hedeflenen doğalgaz ana şebeke borularının döşenmesi için çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürü Memduh Kınay, 2017'nin sonuna kadar birçok bölgede doğalgaz kullanımına başlanacağını belitti. Çalışmaların tamamlanmasıyla Bitlis'in hem doğalgaza hem de temiz havaya kavuşacağını ifade eden Kınay, "2015 Mayıs ayında başlayan doğalgaz hattı döşeme çalışmaları, hedeflediğimiz şekilde hızlı ve sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Kazı çalışmaları sonrası tahrip olan yollar ise belediye ekiplerimiz tarafından eş zamanlı olarak onarılıyor. Çalışmaların aynı hızda devam etmesi ve bir aksilik yaşanmaması durumunda yılsonuna kadar şebeke döşenen bölgelere gaz verilmesini hedefliyoruz. İnşallah tüm çalışmanın tamamlanmasıyla birliktede güzel Bitlis'imiz hem doğalgaza hem de buna bağlı olarak temiz havaya kavuşmuş olacaktır" şeklinde konuştu.

(VO-MSA-Y)



11.05.2017 12:51:23 TSI

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