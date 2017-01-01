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BEAH'ta Temel Yoğun Bakım Kursu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:43
BEAH'ta Temel Yoğun Bakım Kursu
BEAH'ta Temel Yoğun Bakım Kursu

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği (TDCY)'nin düzenlediği ve Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ev sahipliği yaptığı Temel Yoğun Bakım Kursu geniş katılımla hastane konferans salonunda gerçekleştirildi.
Kursun açılış konuşmasını yapan Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan Türkiye'de sağlık hizmetlerinin ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi ile birlikte daha fazla sayıda hastanın yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyduğu, artan yoğun bakım yatak kapasitesine rağmen bu talebin karşılanmasında sıkıntılar yaşandığına dikkati çekti.
Erdoğan; Bu noktada yoğun bakım yatış endikasyonlarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiği ve yoğun bakım hizmet sunumunda kalitenin arttırılması için çalışanların bilgi ve deneyimlerinin arttırılması gerektiğine vurgu yaptı.
Türkiye de yoğun bakım uzmanı olarak Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesin de 2 yoğun bakım uzmanının görev yaptığını söyleyen Erdoğan yoğun bakım uzmanlarının göreve başlaması ile birlikte hizmet kalitesinin iyileştirilmesinde güzel bir ivmenin hastanemiz bazında yakalandığının altını çizdi.
Konuşmasının sonunda Yoğun bakım hizmet sunumunda kalitenin arttırılmasına yönelik düzenlenen kursun bilimsel içeriğini organize eden ve yürüten Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneğine teşekkürlerini sundu.
Düzenlenen kursta yoğun bakımdaki hastaların karşılaşabileceği temel sorunlar ve takip önerileri hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi hedefleyen kursa yoğun katılım oldu. Yapılan sunumlarda olgularla yoğun bakımda solunum yetmezliği ve solunum desteği, ileri kardiyak yaşam desteği, yoğun bakımda genel destek tedavileri, sepsis ve septik şok genel yaklaşım, yoğun bakım yapılanması, yoğun bakımda enfeksiyonlara yaklaşım ve yoğun bakımda beslenme konuları tartışıldı. Katılımcıların interaktif bir şekilde katıldığı program sonunda katılımcılara sertifika verildi.
Gün sonunda yapılan değerlendirmede katılımcılar; düzenlenen kursun içeriğinin çok güzel olduğu ve mesleki gelişimleri açısından çok verimli olduğuna dikkat çektiler.
Katılımcılar program sonunda hastaneyi gezerek hastanede sunulan sağlık hizmetlerine ve teknolojik üstünlüğe hayran kaldıklarını dile getirdiler.
(ERZ-Y)

11.05.2017 12:50:34 TSI
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