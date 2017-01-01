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Çanakkale'de elektrik kesintisi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:44
Çanakkale'de elektrik kesintisi

Utku Yaşar Cüce
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de Bakım ve Onarım çalışmaları kapsamında il merkezi ve bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak.
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ)'dan yapılan yazılı açıklamada; Bakım ve Onarım çalışması kapsamında 14 Mayıs Pazar günü sabah 08.00 - 15.00 saatleri arasında Çanakkale ilçe merkezi tamamı, Kepez Beldesi tamamı ve merkez köyler tamamı-( İntepe ve Dümrek Köyü hariç, Lapseki İlçe merkezi tamamı, Çardak Beldesi ve Umurbey Beldesi tamamı ve Lapseki köylerin tamamında elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
Yetkililer, elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.
(UYC)

11.05.2017 12:54:29 TSI
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