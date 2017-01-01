ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

CHP'den Doğanşehir'e teşekkür ziyareti

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:46
CHP'den Doğanşehir'e teşekkür ziyareti
CHP'den Doğanşehir'e teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)

Şükrü Sağlam
MALATYA (İHA) - 16 Nisan'da yapılan halk oylaması sonrası CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, ilçelere teşekkür ziyaretinde bulunuyor. Kiraz ilk olarak yüzde 43 hayır oyunun çıktığı Doğanşehir ilçesini ziyaret ederek teşkilat üyelerine teşekkür etti.
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Doğanşehir ilçesinde partililerle buluştu. Burada konuşan İl Başkanı Kiraz, tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da halkın büyük bir bölümünün sandıklara giderek tercihini kullandıklarını söyledi. Halkın tercihine saygı duyduklarını belirten Kiraz, "CHP olarak önemli ölçüde sandık sonuçlarına sahip çıktık. Ancak YSK ile ilgili başlatılan süreçle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bizler CHP olarak o gün şunu söyledik. Partili kimliğimizi bir tarafa bırakarak hayırı neden istediğimizi vatandaşlara anlatmaya çalıştık. Her noktaya her yere ilçeye gittik, birçok toplantı gerçekleştirdik. Şimdi de referandum öncesi gittiğimiz her yere tekrar gidiyoruz, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
16 Nisan'da oylanan 18 maddelik anayasa değişikliğinin vatandaşın sorununu çözmeyeceğini savunan Kiraz, "Bakıyoruz şimdi vatandaşların sorunları aynı yerinde duruyor. Doğanşehir'de elma üreticileri ağaçlarını kesmeye devam ediyor. Kayısı üreticileri oluşan zararların nasıl karşılaşacağını kara kara düşünüyor. Geçen 18 madde içerisinde bu ülkenin çiftçisi, köylüsü, işçisi yoktu, emeklisi yoktu. Dolayıyla sonuç ne çıkarsa çıksın köylünün emeklinin içinde olmadığı bir yasa teklifi önümüzde getirilmişti" dedi.
Halk oylamasında önemli ölçüde hayır oyunun çıktığını kaydeden Kiraz, "Bizler önümüzdeki süreçte halktan yana olan bir politikayı daha da güçlendirerek hep birlikte sürdüreceğiz. Bizim derdimiz bu olacak. Derdimiz vatandaş olacak, bu ülkenin çiftçisi olacak, köylüsü olacak" diye konuştu.
Kiraz CHP olarak hiç kimseyi dışlamayan ve hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir süreç izleyeceklerini belirterek "Evet oyu veren vatandaşımıza da saygı duyarak, hayır oyu veren vatandaşımızı da baş tacı ederek, görüşü ne olursa olsun düşüncesi ne olursa olsun herkesi baş tacı ederek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
(ŞS-CÖ-Y

11.05.2017 12:55:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir Belediyesi 2.3 kilometrelik asfalt çalışması yaptı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.3 KİLOMETRELİK ASFALT ÇALIŞMASI YAPTI
TÖTM'de hedef kalp naklinin başlatılması
YEREL

TÖTM'DE HEDEF KALP NAKLİNİN BAŞLATILMASI
Siyer dersleri devam ediyor
YEREL

SİYER DERSLERİ DEVAM EDİYOR
&quot;Dünya kayısı başkenti&quot;nde çil hastalığı riski
YEREL

"DÜNYA KAYISI BAŞKENTİ"NDE ÇİL HASTALIĞI RİSKİ
Meyve suyu kutusunda uyuşturucu
YEREL

MEYVE SUYU KUTUSUNDA UYUŞTURUCU
Berat Kandili
YEREL

BERAT KANDİLİ
Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
YEREL

JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ
Başkan Akdemir Berat Kandilini kutladı
YEREL

BAŞKAN AKDEMİR BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ilk ziyaretini Başkan Gürkan'a yaptı
YEREL

MHP BATTALGAZİ İLÇE BAŞKANI MESUT SAMANLI İLK ZİYARETİNİ BAŞKAN GÜRKAN'A YAPTI
Belediye Başkanı Gürkan akademisyenlerle bir araya geldi
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN AKADEMİSYENLERLE BİR ARAYA GELDİ
Battalgazi Belediyesi Trafik Haftasını kutladı
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYESİ TRAFİK HAFTASINI KUTLADI
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN TOZ TAŞINIMI UYARISI
Malatya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Minik öğrencilere polislerden trafik eğitimi
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERE POLİSLERDEN TRAFİK EĞİTİMİ
Büyükşehir Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı başladı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ MAYIS AYI TOPLANTISI BAŞLADI
aşkan Çakır Engelliler Haftasını kutladı
YEREL

AŞKAN ÇAKIR ENGELLİLER HAFTASINI KUTLADI
Malatya'daki Kitap Fuarı
YEREL

MALATYA'DAKİ KİTAP FUARI
Öğrencilerden resim sergisi
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN RESİM SERGİSİ
Malatya'dan TSYD Adana Şubesine Ziyaret
YEREL

MALATYA'DAN TSYD ADANA ŞUBESİNE ZİYARET
6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı devam ediyor
YEREL

6. MALATYA ANADOLU KİTAP VE KÜLTÜR FUARI DEVAM EDİYOR
Başkan Polat Berat Kandilini kutladı
YEREL

BAŞKAN POLAT BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
Sağlıklı yaşam için yürüdüler
YEREL

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YÜRÜDÜLER
Halı Saha turnuvası için fikstür çekimi yapıldı
YEREL

HALI SAHA TURNUVASI İÇİN FİKSTÜR ÇEKİMİ YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

"KABUL EDİYORUM ÇOCUKKEN GERÇEK BİR BELAYDIM"

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 “Eski arabalara merakım var”