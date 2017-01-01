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TÜİK, nüfus istatistiklerini açıkladı



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Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, "Sayılarla İstatistik" konulu istatistik raporunu açıkladı. Rapora göre Zonguldak'ın nüfusu önceki yıllara oranla geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, "Sayılarla İstatistik" konulu il istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre 2010 yılında 620 bin olan Zonguldak nüfusu 2013 yılında 602 binlere geriledi. 2016 yılında Zonguldak'ın nüfusu 598 bin oldu.

Yıllık nüfus artışı ise 2013-2014 yılında eksi 4,6 bin, 2014-2015 yılları arasında eksi 4,8 bin, 2015-2016 yılları arasında ise 2,7 bin olarak gerçekleşti. Kilometre kareye düşen kişi sayısı ise 2010 yılında 188 iken, 2013 yılında 182'ye, 2016 yılında 181'e azaldı.

Ortalama hane halkı büyüklüğü ise 2016 yılında 3,13 olarak belirlendi. 2015-2016 döneminde Zonguldak'ın aldığı göç binde 20,0 olarak belirtilirken verdiği göç ise binde 21,9 olarak tespit edildi.

(OA-OA-Y)



11.05.2017 12:56:58 TSI

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