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Öğrencilerden Pınarbaşı Belediye Başkanı Ataş'a ziyaret



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle, Şehit Sezer Güneş İlköğretim Okulu, Hasan Tahsin Önalp Orta Okulu ve Pınarbaşı Çok Programlı Lisesi Özel Eğitim Öğretmen ve Öğrencileri Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret esnasın da söz alan öğretmenler Başkan Ataş'a sınıflarına ve okullarına verdikleri desteklerden ve yaptığı işlerden dolayı teşekkür etti.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Ataş ise ''Sizleri burada görmekten dolayı son derece mutluyum. Bizler için siz değerli öğretmen ve öğrencilerimizin yerleri farklı. Öğrenci kardeşlerimizin hayatın her alanında varlık göstermeleri için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Değişen şartlar ve ihtiyaçlar dikkate alınarak hiçbir zorluk ve farkındalık hissetmemeleri adına hep beraber çalışmamız gerekmektedir. Öğretmen kardeşlerim sizlere büyük görevler düşmektedir.Bilin ki bizler sizlerin omzundan ne kadar sorumluluk alabilirsek, o derece mutlu ve onurlu oluruz. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum ve yaptığınız görevde başarılar diliyorum.'' diye konuştu.

(AÖ-Y)



11.05.2017 13:02:19 TSI

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