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Başkan Dinçer'den esnafa "Vergide son yapılandırma fırsatını kaçırmayın" çağrısı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:54
Başkan Dinçer'den esnafa "Vergide son yapılandırma fırsatını kaçırmayın" çağrısı
Başkan Dinçer'den esnafa "Vergide son yapılandırma fırsatını kaçırmayın" çağrısı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanuna eklenen geçici madde ile vergi borçlularına son bir şans daha verildiğini belirterek, yapılandırmaya başvuran ancak ilk taksitini ödeyemeyen esnafa, bu fırsatı kaçırmamaları çağrısında bulundu.
Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, Vergi Dairesi Grup Başkanı Orhan Şener ile birlikte Mersin ESOB Başkanı Dinçer'i makamında ziyaret ederek, 6736 sayılı yapılandırma kanununa getirilen ek madde ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Güngör, Dinçer'den esnaf ve sanatkarlara tanınan bu imkanın değerlendirilmesi ve kayıtlı üyelere duyurulması konusunda kendilerine destek olmasını istedi.
Başkanı Dinçer de Türkiye'de yaşanan bir takım olumsuzluklar nedeniyle piyasaların kilitlendiğini ve esnaf sanatkarların iş yapamaz duruma geldiğini söyledi. Böyle bir ortamda 6736 Sayılı bazı alacakların yapılandırılmasına dair kanunun çıkarıldığını anımsatan Dinçer, "Kanuna başvuru süresi 25 Kasım 2016'da sona ererken, ilk taksiti ödemede son gün 30 Kasım 2016 olarak açıklandı. Ancak yine aynı dönemlerde yaşanan bazı doğal afetler nedeniyle esnaf sanatkarlarımız bu yapılandırmalardan istediği gibi yararlanamadı" dedi.
Hükümetten yeni bir yapılandırma fırsatı tanınması konusunda destek istediklerini dile getiren Dinçer, "İsteğimize gereken hassasiyet gösterildi ve ilgili kanuna eklenen geçici madde ile maliye borcu olan esnaf sanatkarlarımıza bir fırsat daha getirildi. Yapılan düzenleme gereği yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri halinde kanundan yeniden yararlanabilecekler. Yine kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih eden ancak borçlarını ödeyemeyen borçlular, 31 Mayıs sonuna kadar ödemeleri peşin yaptıkları taktirde peşin ödeme indiriminden yararlanabilecekler" diye konuştu.
Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme sürelerinin de 4'er ay uzatıldığı bilgisini de veren Dinçer, "Buna göre Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenecek taksitler Haziran ayında ödenecektir. Vergi yapılandırılmasında Ocak ayındaki birinci taksiti ödeyemeyenler 31 Mayıs 2017 tarihine kadar gecikme zammı ile birlikte 1. ve 2. taksiti beraber ödemeleri halinde yapılandırmadan yararlanmaya devam edecekler" şeklinde konuştu.
Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak için 31 Mayıs 2017 tarihine kadar yapılması gereken ödemelerin büyük önem taşıdığını ifade eden Dinçer, şunları söyledi: "Kanundan yararlanmak için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. Onun için esnaf ve sanatkarlarımızın bu son fırsatı iyi değerlendirmelerini ve yapılandırma imkanını kaçırmamalarını bekliyoruz. 31 Mayıs 2017 tarihinden sonra kanundan yararlanma imkanı ortadan kalkıyor. Bu sürecin çok iyi değerlendirilmesini ve esnaf sanatkarlarımızın kendi menfaatleri doğrultusunda gereken hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz."
(KYM-Y)

11.05.2017 13:03:24 TSI
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