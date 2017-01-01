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FETÖ ev ağabeyi eski polise 7.5 yıl hapis



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı ve örgütün evlerinde ağabeylik yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık C.A. ve avukatı hazır bulundu.

Sanık C.A., mahkemede, "By lock adlı programı asla kullanmadım. Hiçbir terör örgütüne üye değilim. 4 tanık dinlendi. Tanıkların hakkımda FETÖ ev ağabeyi olduğum iddiaları tamamen yalandır. 10 ay 5 gündür tutukluyum, yeni doğan bir çocuğumun kalbinde delik var. Benim de ciddi şekilde sağlık sorunlarım var. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık C.A.'ya 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

(AÖ-Y)



11.05.2017 13:03:47 TSI

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