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Niğde Belediyesi 20 bin adet kandil simidi dağıttı



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla şehir genelindeki 16 camide 20 bin adet kandil simidi dağıttı.

Kandil simidinin yanında ikram şerbetinin de dağıtıldığı programa Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan da katıldı.

Niğde Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen kandil simidi ikramına Berat Kandilinde de devam edildi. Niğde halkına kandil simidinin yanında ikram şerbeti de sunuldu.

16 Camide 20 bin adet kandil simidi

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan Kendirli Camindeki ikramları kendisi yaparken vatandaşın mübarek Berat Kandilini de kutladı. Niğde Belediyesi olarak şehir genelinde 16 camide 20 bin adet kandil simidi ve ikram şerbeti dağıttıklarını belirten Belediye Başkanı Akdoğan Berat Kandilinin tüm islam alemine huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini diledi.

Yapılan ikramlardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'a teşekkür ettiler.

(MB-YE-AÖ-Y)



11.05.2017 13:04:06 TSI

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