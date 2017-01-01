YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Danışma Serdar Çilenmez: Devletimiz, meslek sahiplerinin kendi alanında iş yapmasını istiyor

Danışma Serdar Çilenmez: Devletimiz, meslek sahiplerinin kendi alanında iş yapmasını istiyor



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, 'Kariyer ve etkinlik haftası' kapsamında İş başvurusu ve iş deneyimlerini aktarma konusunda konferans düzenlendi.

DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulu Konferans Salonundaki etkinlikte konuşan Kütahya İŞ-KUR ve İş Meslek Danışmanı Serdar Çilenmez, mesleği gereği işveren ve çalışanlar arasında köprü görevini yürüttüğünü dile getirdi. Çilemez, "İş ve meslek danışmanıyım. Açıklamak gerekirse işsiz kardeşlerimiz bana geliyor, bende onların eğitimine, becerisine, tecrübesine, bilgisine uygun iş bakıyorum.Eleman ihtiyacı olan iş yerlerini ziyaret ediyorum. Bize başvuran arkadaşların pozisyonuna uygun iş var mı, yok mu?. Bunu araştırıyorum.İşveren ve iş ihtiyacı olanlar arasında köprü oluyorum.Uygun olan arkadaşlarımızı işe yerleştirmek için, kurumumuzun verdiği yetkiler dahilinde iş sahibi yapmaya çalışıyoruz. Devletimiz son dönemde meslek sahiplerinin kendi alanında iş yapmasını istiyor. Bizler iş alım kriterlerimizde buna ehemniyet veriyoruz" diye konuştu.

Özel bir firmanın insan kaynakları yöneticiliği yapan Kübra Kılıç, "Ne olmak istediğinize karar verin, bir hedef seçin ve seçtiğiniz alanda en iyisi olmak için çalışın, yabancı dil öğrenin, erkekseniz askerliğinizi yapın, Askerlik iyi bir şirkete bile girmiş olsanız terfi etmenize engel olur.Bilgilerinizi çalışmak istediğiniz şirkete gönderiyorsanız eksiksiz hatasız göndermelisiniz.İlk izlenim her zaman önemlidir.Mülakata çağrıldığında telefon konuşmanızda tekrar etmesini istemeyin, adresi sormayın, ne zaman geleyim demeyin, randevu saattine geç gitmeyin, bir şey içer misin sorusuna hayır demeyin, en azından su isteyin ki o size özgüveniniz hakkında fikir edinmesini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. (YD-EFE)



11.05.2017 13:06:30 TSI

NNNN

