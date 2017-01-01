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'İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki' projesi ekibinden Fransa ziyareti



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Hitit Üniversitesi, Çorum Ticaret Sanayi Odası ve Çorum Organize Sanayi Bölgesi tarafından yürütülen "İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki" projesi heyeti uluslararası çalışma ve iş gücü piyasası uygulama örneklerini incelemek üzere Fransa'ya bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Menekşe Şahin, küresel düzeyde güçlü ekonomik ve sosyal politika uygulamalarını, iyi örneklerini yerinde görme, değerlendirme ve yerel aktörlere vizyon kazandırma amaçlı olarak gerçekleştirilen çalışma ziyareti kapsamında; sürdürülebilir istihdamın gerçekleştirilmesi, yerel düzeyde geliştirilecek etkin politikalar ve uygulamalar noktasında önemli bilgi ve kazanımlar elde edildiğini ifade etti.

Proje ekibi ilk olarak Paris Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti. Paris Başkonsolosluğunda gerçekleştirilen programda Paris Başkonsolosu G. Barış Tantekin, Konsolos Müslüm Aygün ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri ve proje heyeti Fransa iş piyasası durumu ve işgücü politikaları değerlendirildi.

Çorum heyeti daha sonra Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ile bir araya geldi. Büyükelçi Musa, büyükelçilik olarak somut çıktıları olan her türlü proje ve ortak çalışmalara her zaman hazır olduklarını ifade etti. Toplantı Büyükelçilik Ateşesi ve Ticaret Müşavirinin ticaret ve çalışma hayatına yönelik uygulamalar, ortak çalışmalar ve işbirliklerinin değerlendirilmesine yönelik bilgi paylaşımı ile devam etti..

Çalışma ziyareti heyeti Fransa Normandie Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ Dernekler Müdürlüğü, FFB İnşaat İşveren Sendikaları Fedarasyonu, MEDEF İşveren Örgütleri gibi birçok kuruluş ve yetkilileri ziyaret edilerek sürdürülebilir istihdamın sağlanmasına yönelik kurumsal faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Çalışma ziyaretine Hitit Üniversitesi akademisyenleri, Ticaret ve Sanayi Odası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Organize Sanayi Bölgesi ve KOSGEB ve Çorum Belediyesi temsilcilileri katıldı.

(MMY-BÖ)



11.05.2017 13:11:26 TSI

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