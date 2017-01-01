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Afyonkarahisar'daki kazanın ateşi Aydın'a düştü

- Otomobil traktör römorkuna çarptı, aynı aileden 3 kişi öldü



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında Ankara'ya giden Aydınlı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.



Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu 75. kilometresi, Ballık Köyü kavşağında yakınlarında meydana geldi. Gökhan Binici idaresindeki 09 US 530 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde duran traktör römorkuna çarptı. Sabah erken saatlerde yaşanan kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri araç içerisinde bulunan Suat Ürküt'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar Necla Ürküt, Ulviye Ürküt, Görkem Binici ve sürücü Gökhan Binici'yi ise ambulanslar ile Sandıklı ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Necla ve Ulviye Ürküt'ün kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettikleri bildirildi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettikleri ifade edildi.



Kaza ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü kaydedilirken, kaza yapan otomobilin Aydın'dan Ankara'ya gittiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Suat Ürküt'ün DSİ 21. Bölge Müdürlüğünde kaloriferci olarak görev yaptığı ifade edildi.

(MB-Y)



11.05.2017 13:12:22 TSI

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