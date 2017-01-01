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Sivas'ta sözleşme erler yemin etti

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:03
Sivas'ta sözleşme erler yemin etti
Sivas'ta sözleşme erler yemin etti

(Fotoğraflı)

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugayı'nda üç haftalık temel eğitimlerini tamamlayan 22'nci dönem sözleşmeli erler, düzenlenen törenle yemin etti.
5'inci Piyade Eğitim Tugayı'nda acemi eğitimi gören 22'nci dönem 16 sözleşmeli er için General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda yemin töreni düzenlendi. Törene Garnizon ve 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, şehit aileleri, gaziler, askerler ve sözleşmeli erlerin aileleri katıldı. 3 haftalık eğitimlerden geçen sözleşmeli erlerin heyecanlı olduğu görüldü. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 16 sözleşmeli er tek grup halinde yemin etti. Törende temel eğitim süresince eğitimde, atışta ve sporda başarılı olan sözleşmeli erlere Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız tarafından başarı belgeleri ve hediye verildi.
Törende konuşan Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, "Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Cesaretin, fedakarlığın, vefanın ve sadakatin timsali kahraman ordumuz bu yiğit evlatlarımızla gücünü tazelemektedir. Ettiğiniz bu kutsal andın size ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Törenin ardından askerler anne, baba ve çocuklarına sarılarak hasret giderdi.
(UY-Y-)

11.05.2017 13:12:51 TSI
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